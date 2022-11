La última tendencia viral para el cuidado de los pies y que (spoiler) sí funciona

Los pies son una de esas partes del cuerpo que más trabajan en nuestro día a día y que a la vez suelen ser esos grandes olvidados. Y no hablamos de sólo hacernos la pedicura, sino de cuidar el calzado y la salud de nuestros pies de cara a evitar futuras dolencias como: juanetes, talones agrietados, ampollas…

Definitivamente, la forma en la que estemos usando y cuidando los pies puede afectar al resto del cuerpo. Precisamente de esta preocupación ha nacido en los últimos años una nueva moda en Instagram a la que cada vez se apuntan más rostros conocidos, como la presentadora Cristina Pedroche.

Hablamos del famoso corrector de dedos o separador de dedos que cada vez recomiendan más fisioterapeutas y entrenadores personales y con el que se pretende que los dedos de los pies puedan volver a tener la forma que deberían tener. Pero esta nueva moda también genera muchas dudas, una de las principales: ¿funcionan realmente o solo es otra moda de Instagram?

¿Qué son los separadores de dedos y para qué sirven?

Uno de los motivos por los que nuestros dedos de los pies sufren en el día a día tiene que ver con la forma del calzado y es que gran parte de este, acaba en punta o provoca que la zona de los dedos quede parcialmente aplastada y comprimida.

Este tipo de calzado puede acabar generando a largo plazo problemas en nuestros pies como juanetes, dedos en garra, ampollas… para evitar todas estas dolencias y problemas en nuestros pies, es para lo que se utilizan los separadores de dedos.

Precisamente esta pieza, normalmente, hecha de silicona, tiene el objetivo de mejorar la alineación de los dedos de los pies y restaurar de forma progresiva su fuerza. Por un lado, alinean el dedo gordo, a la vez que separan el resto de los dedos de los pies y potencian la musculatura de estos.

¿Funcionan o son solo otra moda de Instagram?

En cuanto a si los separadores de dedos realmente funcionan y si generan un cambio visible y real en nuestros pies o se trata solo de una moda de Instagram, la repuesta es sí, pero nos aseguramos de hacer un correcto uso de este elemento, algo que en la mayoría de las ocasiones no sucede.

Es importante destacar que los datos dicen que la mayoría de sus usuarios notan mejoría a partir de la tercera o cuarta semana, pero la realidad es que el cambio real solo podrás verlo con un uso continuado durante al menos los seis primeros meses y combinándolo siempre con unos hábitos saludables en tus pies y un calzado adecuado y amplio.

No hay que olvidar que no se trata de ningún milagro a corto plazo y que sin unos hábitos saludables para nuestros pies y como única herramienta no podrán funcionar. Y es que de nada te servirá poner un separador de dedos durante media hora al día, si el resto del día oprimes tus pies en un calzado estrecho e inadecuado.

De hecho, si de verdad quieres que tus pies mejoren su forma y fuerza, deberás dejar a un lado el calzado tradicional y optar por calzado minimalista con una puntera muy amplia y con una suela fina para estimular la musculatura de los pies.

Te recomendamos que para poder ver unos efectos reales, acompañes estos nuevos hábitos en tus pies con ejercicios complementarios para fortalecerlos, que también aproveches los momentos en casa para caminar descalza y descansar los pies y que empieces poco a poco y sin prisa con los separadores de dedos.

30 minutos al día serán un buen objetivo para empezar y después ir aumentando conforme pasen las semanas.

