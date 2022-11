Congela tus óvulos. Hazte un favor: la experta nos aclara cómo es el proceso de vitrificación

Esta semana Jennifer Aniston reconocía, tras años de especulaciones sobre su no maternidad, que sí que hubo un tiempo en el que quiso ser madre y que lo intentó todo, pero no lo consiguió. "Habría dado lo que fuera por que alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado", ha reconocido para sorpresa de todos.

Una realidad que es la de muchas mujeres porque la decisión de ser madre o no se retrasa cada vez más. Hablamos desde MagasIN con la doctora Federica Moffa, directora médica de Fertilab Barcelona, sobre la vitrificación de óvulos y nos resuelve las dudas más comunes.

Aclaraciones previas

Lo primero que quiere destacar la doctora Moffa es "que a partir de los 35 años, la fertilidad de las mujeres empieza a bajar. Sin embargo, actualmente el retraso de la maternidad se puede considerar como la principal causa del incremento de esterilidad en España".

En la pubertad, las mujeres tienen entre 300 y 500.000 óvulos y a partir de ese momento la cantidad va disminuyendo progresivamente hasta que a partir de los 35 años la reserva ovárica empieza a ser limitada. Según la experiencia de la directora médica de Fertilab, "por ello, está en auge conservar los óvulos para poder recurrir a ellos en el caso que en el futuro se tenga dificultades de quedarse embarazadas".

"Además, también es necesario recalcar que si una mujer llega a los 30 años y no se plantea la reproducción a corto plazo, se recomienda hacer un chequeo de la reserva ovárica, y entre los 30 y 35 preservar mediante la técnica de vitrificación de óvulos. En Fertilab, seguimos el tratamiento desde la personalización, este es un aspecto principal para maximizar el éxito y reducir los riesgos", nos cuenta la doctora.

¿Cómo es el proceso para congelar óvulos?

Hay cuatro pasos esenciales a seguir. El primero es la estimulación hormonal, esta suele ser mayor que en la inseminación artificial porque trata de conseguir una mayor respuesta ovárica.

A continuación, realizamos la recuperación de óvulos de la paciente tras la estimulación ovárica. Seguidamente, procedemos a la vitrificación de los óvulos en laboratorio, mediante la congelación ultrarrápida a -196º. Esta técnica mantiene y conserva los gametos de manera inalterable e indefinida.

Por último, los óvulos se mantienen en banco a -196º. Normalmente, las clínicas solemos ofrecer mantenimiento gratuito durante los primeros años.

¿Cuál es la mejor edad?

Por un lado, es importante concienciar a la sociedad acerca de que lo ideal es congelar los óvulos antes de los 35 años. Cuanto más joven es la paciente, la probabilidad de preservar un número de óvulos de más calidad es mayor.

Por otro, para preservar la fertilidad femenina, es muy recomendable realizar un chequeo de la reserva ovárica a los 30, y entre los 30 y 35 proceder a la preservación de los óvulos

¿Cuánto duran?

Una vez hemos vitrificado los ovocitos, estos pueden mantenerse indefinidamente

manteniendo las mismas condiciones.

¿Qué se hace cuándo se decide ser madre?

En el momento en el que se ha tomado la decisión y la mujer quiere congelar los óvulos, lo mejor es contactar con una clínica especializada en preservación de la fertilidad como puede ser Fertilab Barcelona.

En nuestro caso, procedemos a tener una primera visita gratuita con la paciente para hacer un reconocimiento previo de la situación y encontrar el

plan más adecuado y personalizado para la paciente. A continuación, el mismo equipo

médico (ginecóloga y enfermera) harán un seguimiento continuo de la evolución del proceso para garantizar el mejor resultado. De esta forma, la paciente se sentirá acompañada a lo largo de todo el proceso y estará informada de todos los procedimientos.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

No hay prácticamente efectos secundarios. Lo único que puede generar es una leve

molestia en el abdomen durante unos días, una sensación de hinchazón llevadera debido a la estimulación ovárica necesaria para poder recuperar los ovocitos mediante una pequeña intervención ambulatoria en quirófano.

¿Qué precio tiene?

El precio de los tratamientos de preservación de fertilidad (vitrificación de óvulos) suelen rondar los 2.100-2.700 € dependiendo de la clínica.

