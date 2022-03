¿Es malo dormir con tampones? Te lo contamos

Tampones, compresas o copas menstruales, estos son sin duda los tres productos favoritos por muchas mujeres para hacer frente a la menstruación cada mes.

La copa menstrual y sobre todo los tampones siguen siendo una de las opciones favoritas por la mayoría de mujeres, especialmente por su comodidad a la hora de practicar deporte, bañarse en la piscina o en el mar o simplemente por la comodidad que aportan en cualquiera de las actividades que se realicen diariamente.

Pero si algo destaca de los tampones, es la gran cantidad de mitos, teorías y dudas generalizadas que circulan sobre ellos como: ¿Es malo dormir con tampones?

Este es sin duda uno de los mayores interrogantes que circulan en torno a este producto. Dormir con tampón ¿sí o no? Te lo contamos.

¿Es malo dormir con tampones?

La respuesta es no, ya que no hay estudios o pruebas concretas que demuestren que dormir con el tampón puesto suponga un riesgo para la salud, pero siempre y cuando exista una higiene íntima adecuada y no se supere el tiempo recomendado con el tampón puesto.

Tanto las instrucciones del propio producto como los ginecólogos destacan que los tampones están diseñados para permanecer dentro del cuerpo entre 4 y 8 horas como máximo. Esto quiere decir que si tienes la regla y planeas dormir con el tampón puesto, deberás asegurarte de ponerte uno nuevo justo antes de irte a dormir y cambiarlo a las ocho horas (como máximo) pero por supuesto, sin olvidar que ese tiempo siempre dependerá de la cantidad de flujo de cada mujer.

Elegir el tampón adecuado

Ponerse el tampón adecuado a la cantidad de flujo siempre es importante, pero más aún cuando se trata de irse a dormir. Y no solo nos referimos a ello para evitar posibles escapes o manchas, sino también para evitar que debido a un déficit de absorción el tampón provoque humedad excesiva en la zona vaginal pudiendo favorecer la aparición de bacterias o de posibles infecciones; o que por el contrario por un exceso de absorción reseque en exceso la zona y pueda generar irritación o incluso sequedad vaginal.

Siempre y cuando tengas estas precauciones en cuenta y te asegures de elegir el tampón correcto a la cantidad y momento en el que se encuentra tu periodo, dormir con tampón puesto no tendrá por qué ser una preocupación.

¿Hay un riesgo real de sufrir el síndrome del shock tóxico por dormir con tampón?

El síndrome del shock tóxico es una enfermedad causada por un tipo de bacteria conocida con el nombre de Staphylococcus aereus, aunque también puede ser provocada por la Streptococcus o la Clostridium sordelli.

Una enfermedad grave que normalmente suele asociarse al uso de los tampones durante el periodo menstrual y más concretamente por dormir con este producto puesto. Pero ¿Qué tiene que ver realmente el síndrome del shock tóxico con el uso del tampón?

La realidad es que estas bacterias pueden convivir en la flora vaginal sin ningún problema, pero en ocasiones una alteración puede llegar a provocar un tipo de toxinas que dan lugar a este síndrome. Una enfermedad real y grave, pero afortunadamente muy poco frecuente y que a diferencia de lo que se cree, no necesariamente tiene que estar asociada con el uso de tampones.

De hecho, hoy en día menos de la mitad de casos están asociados al uso de tampones, sino más bien con infecciones cutáneas, quemaduras, por haber tenido una cirugía reciente, por una infección viral como la gripe o la varicela…

Para que esta enfermedad ocurra debido al uso de tampones, tendría que utilizarse un tampón con más capacidad de absorción de la que realmente se necesita y durante más tiempo del recomendado. Es ese aumento de la sequedad vaginal y el riesgo de irritación o heridas que estos dos condicionantes pueden provocar en el conducto vaginal, lo que podría originar este síndrome.

