B-life, el nuevo método japonés contra el michelín: cinco minutos de ejercicios para el dolor postural

C. SERNA

Una de las zonas más difíciles de trabajar en el cuerpo es el torso y los odiados michelines. Los expertos japoneses Mariko y Tomoya insisten en que todo es cuestión de método y de cinco minutos al día para que, con los ejercicios adecuados, poder fortalecer el torso, moldear la cintura y tonificar los abdominales, evitando así los dolores que se acumulan en esa zona.

Mariko es la fundadora del revolucionario y popular método B-life junto a su marido. Descubrió el poder del ballet a los 9 años. Tras graduarse, ingresó en la Compañía Nacional de Ballet y actuó en numerosos espectáculos. De esas enseñanzas ha creado un canal con esta rutina donde mezcla vídeos de yoga, fitness y ballet con más de 100 millones de reproducciones en YouTube.

Ahora, ambos publican en España su libro 'Un torso perfecto en 5 minutos' (Ed. Kitsune), en el que a través de una sencilla tabla ayudan a luchar contra los michelines mientras activan el torso, corrigen la postura y aceleran el metabolismo y todo sin preocuparse por el efecto rebote.

Portada del libro 'Un torso perfecto en 5 minutos'.

El libro elige unos sencillos ejercicios de tonificación, quemagrasas y localizados para las zonas rebeldes, con los que garantizan resultados, independientemente de la edad de los usuarios.

Por qué funciona

La propuesta de esta japonesa y su marido se basa en tres puntos importantes que son los que garantizan su éxito:

1. No requiere demasiado tiempo: los ejercicios son fáciles de seguir y se pueden hacer en los ratos libres. Se concentran en el movimiento y la posición de carga de los músculos objetivos. Por ello, se notarán los resultados en poco tiempo.

2. Es un método que combina varias disciplinas: mezcla los aspectos positivos de diferentes deportes como el ballet, el yoga o el pilates, con lo que es más rápida su eficacia.

3. Permite perder volumen sin ganar demasiada masa muscular: con estos ejercicios se fortalecen los músculos desde el interior, de forma que se consigue una figura estilizada, esbelta y firme.

Mariko, fundadora de B-life.

Tres aspectos clave

Hay algunos elementos que provocan que nuestro torso no esté tonificado y que tenga más problemas y dolor. Entre ellos se encuentra la mala postura, porque los músculos del abdomen se debilitan poco a poco, entramos en un círculo vicioso y una barriga cada vez más voluminosa. Solo fortaleceremos los músculos abdominales si adoptamos una postura correcta.

Pero también la debilidad muscular influye porque para quemar la grasa acumulada y transformarla en energía es necesario mover los músculos, es decir, hay que aumentar la cantidad de ejercicio que realizamos. Cuando tenemos poca masa muscular, el consumo de energía se reduce y el exceso de calorías se acumula en forma de grasa en las células.

Además, hay que evitar los hábitos poco saludables como puede ser una ingesta calórica excesiva, también se puede engordar con facilidad si tenemos hábitos poco saludables, como saltarse comidas o no seguir una dieta equilibrada. Por supuesto, otros malos hábitos son no caminar, no usar las escaleras o irse a dormir tarde.

Tres ejercicios

La plancha

Es para entrenar el torso y acelerar el metabolismo. Hay que apoyar los codos en el suelo, de manera que queden justo debajo de los hombros. Estirar y levantar ligeramente las piernas apoyándose en los dedos de los pies. El cuerpo debe formar una línea recta desde la cabeza hasta los talones. Cuando llegue el dolor, tendemos a aguantar la respiración; por eso, lo que hay que hacer es respirar con normalidad. Para empezar hay que mantener la posición durante un minuto e ir aumentando.

Ejercicio del barco.

El barco

Estimula los músculos internos y acaba con el estreñimiento. Hay que sentarse y levantar las piernas, flexionar las rodillas, de modo que las espinillas queden en paralelo al suelo. Estirarse y formar una línea recta de la cabeza a la cadera. Llevar las manos hacia delante, junto a las piernas, de manera que también queden paralelas al suelo.

Rodar hacia arriba

Este ejercicio trabaja la columna vertebral para moldear la figura. Hay que sentarse en el suelo con las piernas estiradas, los brazos hacia delante y la espalda recta. Espirar, inclinar el tronco y apoyarlo en el suelo poco a poco, empezando por el coxis y hasta llegar al cuello. Cuando se toque el suelo con la cabeza, elevar los brazos despacio para que queden por encima de esta. Si los omóplatos no tocan el suelo, llevar los brazos hacia atrás hasta conseguirlo.

Inspirar y devolver los brazos hacia delante, a la altura del pecho. Espirar y levantar el tronco del cuerpo, formando una C, y regresar a la postura inicial. Repetir diez veces.