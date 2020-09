El síntoma que puede indicar un cáncer y que muchas mujeres ignoran

The Eve Appeal, la principal organización benéfica nacional del Reino Unido en investigación y sensibilización sobre el cáncer ginecológico, ha alertado de que la mayoría de las mujeres ignoran un posible síntoma de cáncer: el sangrado vaginal inesperado.

Con su investigación, The Eve Appeal ha detectado que ocho de cada diez mujeres no acudiría al médico por un sangrado vaginal inesperado, a pesar de que puede ser un síntoma clave de tres de los cinco tipos de cáncer ginecológico: de útero, cervical y vaginal. Estos cánceres afectan a unas 13.000 mujeres al año.

Para el estudio se encuestó a 3.000 mujeres y, a pesar de que el 85% afirmó que se sienten cómodas hablando sobre la menstruación con familiares y amigos, se descubrió que a casi tres cuartas partes (el 72%) no se les enseñó en la escuela cómo detectar cuando algo está mal en sus periodos. Además, el 80% de las encuestadas dijo que no buscarían atención médica por un sangrado vaginal inesperado.

Si bien el sangrado anormal es fácil de detectar, la organización benéfica explica que hay muchas razones por las que algunas mujeres no buscan una explicación al mismo, incluyendo la falta de conciencia de que podría ser un síntoma de cáncer. Entre otros motivos están la vergüenza, el miedo a ir al médico o la dificultad para acudir al especialista.

Otras simplemente consideran el sangrado inesperado "una de esas cosas" del periodo. La organización admite que la mayoría de las personas que experimentan un sangrado anormal no tienen cáncer, sin embargo, insisten en que el conocimiento del síntoma potencial puede ser fundamental para mejorar el diagnóstico temprano en estos tres cánceres.

Tipos de sangrado inusual

Para conmemorar el Mes de Concienciación sobre el Cáncer Ginecológico en septiembre, The Eve Appeal se ha asociado con el Royal College of Obstetricians and Gynecologists y ha iniciado Go Red, una campaña con la que espera que este síntoma se convierta en una "bandera roja" para las mujeres.

Uno de los objetivos principales de Go Red es lograr que las mujeres realicen un seguimiento de sus períodos para tener una idea de lo que es normal para ellas, y que así puedan detectar rápida y fácilmente cualquier anomalía.

También han elaborado una lista de los tipos de sangrados que no deben ser considerados normales y hay que tener en cuenta:

- Periodos muy abundantes y/o muy dolorosos.

- Sangrado inusual en la menopausia. Durante la menopausia se puede experimentar un sangrado irregular, pero The Eve Appeal advierte de que hay que estar atenta a cualquier sangrado que no parezca normal y acudir al médico en caso de que ocurra.

- Período posmenopáusico. Una vez que no ha tenido un período durante 12 meses, ha pasado por la menopausia. Cualquier sangrado vaginal después de esto es un sangrado anormal.

- Sangrado después del sexo. Hay muchas razones por las que se puede sangrar después de mantener relaciones sexuales, como la sequedad vaginal. No obstante, este tipo de sangrado no puede considerarse normal y hay que acudir al médico si ocurre.

- Dolor si sangra durante, o después del sexo.

Conocer el síntoma

La doctora Sue Ward, obstetra y ginecóloga, y consultora y vicepresidenta del Royal College of Obstetricians and Gynecologists, pidió más "conversaciones abiertas" entre las personas sobre la salud de la mujer, y dijo que podría cambiar vidas.

“Los profesionales médicos, las mujeres y la sociedad deben comenzar a tener conversaciones más abiertas sobre la salud de la mujer, incluyendo el sangrado anormal y el sangrado posmenopáusico”, afirmó. "Esto debe comenzar en la escuela y continuar durante toda la vida de la mujer. En última instancia, compartir experiencias y facilitar el acceso a la información sobre los cánceres ginecológicos ayudará a salvar vidas".

La directora ejecutiva de The Eve Appeal, Athena Lamnisos, subrayó que "hay muchas razones para el sangrado vaginal anormal, y probablemente no sea cáncer" pero esa opción "debe descartarse". "Es tan preocupante que las mujeres estén literalmente sentadas ante los síntomas. Queremos que todas estén al tanto de nuestro mensaje y controlen el sangrado".