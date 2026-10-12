En la imagen, la infanta Sofía, la princesa Leonor y la reina Letizia al inicio del acto. Gtres

Letizia apuesta por el rosa suave y uno de sus broches favoritos del joyero de pasar en el Día de la Hispanidad

Año tras año, el 12 de octubre queda marcado en rojo en el calendario de los españoles y, por supuesto, en el de los integrantes de la Familia Real.

Don Felipe y Doña Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, han presidido una vez más el acto solemne de homenaje a la Bandera Nacional y el desfile militar en la plaza de Cánovas del Castillo, antes de trasladarse al Palacio Real de Madrid para celebrar la tradicional recepción conmemorativa.

La jornada, que ha arrancado con el izado de la enseña y el homenaje a quienes dieron su vida por España, ha continuado con los ejercicios aéreos y terrestres, los mismos que hacen las delicias de todos aquellos que asisten o ven desde sus hogares estas 'maniobras' perfectamente orquestadas.

En los mismos han participado unidades de los Ejércitos y la Armada, además de la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Real y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También han estado presentes distintos organismos de seguridad, protección civil y emergencias.

Traduciendo estas afirmaciones a cifras, hay que hablar de 4.300 militares, 183 vehículos, 82 aeronaves, 286 caballos y 5 perros.

A las 11:00 horas, los Reyes se bajaban de su vehículo. Don Felipe, precediendo a doña Letizia, la ayudaba a bajar del coche, dejando ver el look de Su Majestad.

En este caso ha apostado por un elegante vestido rosa claro, de corte evasé y largo midi —creado por la firma española The 2nd Skin Co., una habitual en su armario a lo largo de los últimos años— adornado por una de las joyas del lote de pasar.

La infanta Sofía, la princesa Leonor y la Reina Letizia a su llegada al desfile. EFE

En concreto, ha optado por el modelo perlas de la reina Victoria Eugenia, que lució por primera vez en 2017. Es el mismo que la reina Sofía también ha llevado en numerosas ocasiones.

Ha acompañado esta espectacular e inconfundible pieza —con halo de diamantes— con pendientes a juego con perlas y una hilera de las mismas piedras preciosas.

Para el resto de accesorios, se ha decantado por un tono a medio camino entre el burdeos y el morado, combinando clutch y zapatos. Estos, por supuesto, con tacón kitten, su altura favorita desde que le diagnosticaran neuroma de Morton.

Por su parte, la princesa Leonor, ha acudido, tal y como se esperaba, vestida con el uniforme del Ejército de Tierra tras haber cerrado su formación militar después de pasar por la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval de Marín y el Ejército del Aire y del Espacio en San Javier.

La Familia Real, con el rey Felipe VI vestido con el uniforme del Ejército del Aire y la princesa Leonor, con el de Tierra. EFE

Cada uno de estos años, la hija de los Reyes asistió a esta cita con la indumentaria correspondiente a sus lugares de formación.

El Rey va alternando las vestimentas de los tres Ejércitos y este año, siguiendo ese criterio, le correspondía asistir a la Fiesta Nacional con el del Ejército del Aire. De este modo, repite junto a su hija la imagen que ya vimos en octubre de 2023.

Igualmente, la infanta Sofía también ha acompañado a sus padres y su hermana en el día de la Fiesta Nacional, optando por un traje rojo con americana cruzada que ya se ha colado entre los favoritos de su armario. La joven lució el mismo set el pasado año en uno de los actos de los Premios Princesa de Asturias.

Su propuesta la firma Tommy Hilfiger y, en concreto, forma parte de la colección cápsula de la casa estadounidense en colaboración con la empresaria e influencer Sofia Richie, bautizada como The Sofia Capsule.

Tras el acto, la recepción que se celebra en el Palacio Real pone el broche institucional a una jornada que va más allá de lo que marca el calendario, especialmente cuando a los Reyes les espera una ajetreada semana con sus visitas a Ceuta y Melilla en los próximos días.