La reina Letizia retoma su agenda oficial: un homenaje a las enfermeras y un vestido floral de Carolina Herrera

Un día después de cumplir 54 años, la reina Letizia retoma su agenda institucional en Madrid. Es su primer acto de la vuelta al trabajo, aunque el pasado 9 de septiembre asistió en Oslo al funeral de Harald V de Noruega junto a Felipe VI.

La cita con la que ha inaugurado la temporada está relacionada con uno de los temas que más le interesan. Ha presidido el II Homenaje a la Enfermería, que en esta edición lleva por título 'Cuidar la mente es cuidar la vida', organizado por el diario La Razón.

Este encuentro ha reunido a profesionales, expertos e instituciones para reflexionar sobre uno de los grandes retos actuales del ámbito sanitario: el cuidado de la salud mental y el papel esencial que desempeñan las enfermeras en la atención integral de los pacientes.

La jornada ha empezado con las palabras de Sergio Alonso, director del suplemento A tu salud del diario, que ha dado las gracias a la Reina por su asistencia y ha explicado la delicada situación del sector para luego dar paso a la primera de las mesas.

Situar a las personas en el centro del foco y cuidar la salud sin estigmas ni etiquetas ha sido uno de los mensajes que han lanzado.

Su Majestad doña Letizia ha elegido para esta rentrée un vestido floral de Carolina Herrera que estrenó en 2024. De corte camisero y largo midi lo lució por primera vez en Barcelona, en la reunión anual de directores de centros del Instituto Cervantes.

La Reina, a su llegada al evento. Gtres

En aquella ocasión lo combinó con sandalias blancas, hoy con sus babies de Sézane. Un look luminoso y primaveral que acompaña un estado de ánimo positivo: la Reina aparecía radiante e impaciente para escuchar hablar a las enfermeras y a los profesionales sobre un tema que forma parte esencial de su agenda.

Los participantes han recordado que más del 34% de la población española sufre problemas de ansiedad, depresión, etc. Un panorama en el que la falta de personal médico para atender esta demanda complica aún más la situación de los pacientes. También han abogado por una atención cercana, dando visibilidad a la salud mental.

Letizia ha rescatado un vestido floral que estrenó en 2024. Gtres

Aunque la reina Letizia no ha pronunciado ningún discurso, sus palabras sobre este tema han sido muy claras en otras ocasiones. En sus intervenciones, ha destacado la dificultad de poner palabras al sufrimiento, el impacto que esta problemática tiene en la sociedad y la lectura como herramienta.

Este homenaje a la enfermería da continuidad a la primera edición, celebrada el pasado año bajo el título 'Más allá de la vocación', con la Primera Jornada de Enfermería Oncológica.

Los compromisos de la consorte española en el desempeño de su agenda oficial continúan el jueves 17 con una visita muy especial al colegio de Oviedo donde estudió para inaugurar el curso escolar. Será su reencuentro con aquellas aulas que vieron crecer y soñar a la Reina.