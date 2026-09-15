Felipe VI y Letizia ofrecerán una cena de gala en honor a Emmanuel y Brigitte Macron: ¿debutará Leonor con tiara?

Los reyes Felipe y Letizia junto a Emmanuel y Brigitte Macron en el Palacio Real en el verano de 2022. Gtres

El Palacio Real de Madrid se prepara para acoger una de sus grandes noches.

En tan solo dos semanas, el próximo 29 de septiembre, los reyes Felipe VI y Letizia recibirán al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y a su esposa, Brigitte Macron, con motivo de una visita de Estado que se prolongará hasta el día 30.

Esa última jornada, el político galo se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa a las 12 horas.

La reina Letizia junto a Brigitte Macron en un imagen de 2018. EFE

El Ejecutivo ha confirmado el programa de este viaje y ha asegurado que se desarrolla en el marco "de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países y del trabajo que realizan para seguir reforzando la relación bilateral en todos los ámbitos".

Además de vecino y aliado, "España constituye un importante socio económico y de inversión para las empresas francesas y el desarrollo de cooperaciones e innovaciones, especialmente en los sectores numérico y espacial".

Así lo ha resaltado la presidencia francesa en el comunicado con el que ha anunciado el desplazamiento. Del mismo modo, el Elíseo ha puesto de relieve que los dos países "comparten un apego común hacia la protección de la democracia y la juventud, en particular ante los desafíos planteados por las redes sociales y la inteligencia artificial".

También ha adelantado que el encuentro entre Macron y Sánchez permitirá abordar los grandes desafíos europeos e internacionales, en particular la situación en Ucrania y en Oriente Próximo.

El presidente del Gobierno y el presidente de la República Francesa. EFE

La visita de Emmanuel y Brigitte tendrá en su primer día uno de sus momentos clave con la tradicional cena de gala que los reyes Felipe y Letizia ofrecen en honor a otros mandatarios que llegan en visita de Estado a nuestro país desde sus correspondientes naciones.

Se trata de una noche muy esperada, no solo por la relevancia institucional propia del encuentro, sino también por todo el ceremonial que rodea a la que se presume una cita histórica.

Cabe recordar que la infanta Sofía, la hija menor de los Reyes, empezó su segundo curso universitario en París este lunes, 14 de septiembre, según informa Vanitatis.

Por otra parte, de confirmarse la presencia de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, en la cena de gala con los Macron, podría ser la primera vez en sus 20 años de vida que la viésemos lucir tiara en público.

La velada podría guardar, por tanto, una imagen destinada a quedar en la memoria: la de la futura reina de España debutando en uno de los rituales más antiguos y deslumbrantes de la realeza europea.

Por el momento, esta posibilidad no ha sido confirmada oficialmente, pero su eventual presencia añadiría todavía más simbolismo y solemnidad a una cita que ya se presupone extraordinaria.

La reina Letizia, la primera dama de Alemania, el presidente germano y el rey de España en noviembre de 2025 en el Palacio Real. Gtres

La última gran cena de gala celebrada en el Palacio Real de Madrid tuvo lugar el 26 de noviembre de 2025, durante la visita de Estado del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender.

Aquella noche, los Reyes recibieron a sus invitados en el Salón del Trono antes de trasladarse a la cena, durante la que tanto Felipe como el mandatario alemán pronunciaron sus respectivos discursos.

Para la ocasión, Su Majestad la Reina lució la tiara Cartier, la que en su día perteneció a la reina Victoria Eugenia y que originariamente fue creada con enormes esmeraldas que, después, durante el exilio, la esposa de Alfonso XIII vendió y cambió por perlas.

Era la segunda vez que Letizia la llevaba. La primera fue en abril de 2018, durante la visita de Estado del entonces presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Ahora el Palacio Real vuelve a engalanarse para acoger una de las grandes ceremonias de la diplomacia patria.

Todavía quedan por desvelarse algunos de los detalles más esperados —desde el menú y la lista definitiva de invitados hasta la distribución de las mesas, los discursos y determinados aspectos del protocolo—, pero la expectación ya comienza a crecer en torno a una velada que está llamada a convertirse en una de las grandes citas del año para la Familia Real.

Durante las jornadas que los Macron visiten España, Felipe VI y la reina Letizia compartirán con ellos distintos actos oficiales destinados a poner de relieve la estrecha relación que une a nuestro país y la nación gala. Una agenda en la que se encontrarán historia, cultura y vínculos políticos entre dos países estrechamente ligados.

La visita tendrá, además, una especial dimensión histórica. Será la primera visita de Estado de un presidente francés a España desde la protagonizada por Nicolas Sarkozy en 2009. La invitación a Emmanuel Macron se produjo en 2018, coincidiendo con la visita de Estado que los Reyes realizaron a Francia.

En marzo de 2020, a pocos días de que se decretase en nuestro país el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, Felipe y Letizia hicieron una visita exprés a los Macron en el Elíseo con motivo del homenaje de la jornada europea de víctimas del terrorismo. En aquel encuentro, ya se saludaron sin contacto físico.

Seis años más tarde, será España la que vuelva a abrir las puertas de su Palacio Real para recibir al matrimonio francés. Dos jornadas en las que el protocolo, la diplomacia y la tradición volverán a encontrarse en uno de los escenarios más imponentes de la Corona española y en las que Felipe VI y la reina Letizia ejercerán como anfitriones del presidente de la República Francesa y la Primera Dama.