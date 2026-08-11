La cita de la infanta Elena con Amalia de Holanda y Mary de Dinamarca en la hípica: todos los detalles

La infanta Elena, Amalia de Holanda y Mary de Dinarmaca, en Alemania. Gtres

Pocas veces se da un cónclave royal tan variado y curioso como este. Ha sucedido en Alemania, durante la inauguración de los Campeonatos del Mundo de Hípica 2026. Allí se han dado cita la infanta Elena, la princesa Amalia de Holanda y Mary de Dinamarca.

La ciudad de Aachen ha recibido a esta representación de la monarquía europea, que encarna tres generaciones apasionadas por los caballos y que hacen que este acontecimiento ocupe todos los titulares y obtenga una gran visibilidad, al menos en esta primera jornada.

Sonrientes y luciendo cada una su personal estilo para un encuentro de estas características, su presencia ha causado una gran expectación. La hija mayor de los reyes de Países Bajos y futura reina ha hecho una entrada triunfal llegando al Sportpark Soers en una carroza real perteneciente a la casa Orange-Nassau.

La Princesa ha lucido los pendientes de esmeraldas de la reina Máxima. Gtres

Luciendo un vestido de rayas en blanco y verde de Nina Blancun y con pendientes de esmeraldas y diamantes de su madre, Amalia estaba radiante. Adora la equitación desde que era pequeña y amadrinar este acto inaugural es un sueño cumplido para ella.

Parece obvio, además, que coincidir con la hermana mayor de Felipe VI habrá sido un aliciente más para disfrutar de un gran día. La estrecha relación de Amalia con la Familia Real española y con nuestro país es de sobra conocida. Es el primer acto público oficial en el que se encuentra con doña Elena.

La Infanta atiende a los medios a su llegada- Gtres

La Infanta, visiblemente entusiasmada, vestida de manera más informal, con una gran flor adornando su chaqueta blanca y su habitual sombrero, ha atendido a los medios presentes.

La equitación forma parte de su vida, es su pasión, por lo que asistir a estos campeonatos como invitada de honor es todo un placer.

La presencia real no acaba ahí. La reina Mary de Dinamarca ha interrumpido sus vacaciones estivales junto al rey Federico y sus hijos para desplazarse hasta Alemania.

Su asistencia ha sido toda una sorpresa, pues no estaba anunciada con anterioridad. No ha ido sola, la ha acompañado la princesa Benedicta, hermana de la reina Margarita.

El look de Mary de Dinamarca tiene un guiño a la hípica y 'Pretty woman'. Gtres

Para la ocasión, la consorte danesa ha escogido uno de los conjuntos más bonitos de su armario, en un claro guiño a Julia Roberts y su memorable escena en la hípica de la película Pretty woman.

El look no podía ser más acertado: un dos piezas de falda de vuelo y top de cuello halter en marrón con lunares blancos.

Entre las invitadas también se encontraban Zara Tindall, sobrina del rey Carlos III, que es también una jinete experimentada. Asimismo, la diseñadora Diane von Fürstenberg.

Con esta reunión real comienzan los campeonatos, que se prolongarán hasta el 23 de agosto y que consta de seis disciplinas: doma clásica, salto de obstáculos, concurso completo, para-doma, enganches y volteo.