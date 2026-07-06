Mette-Marit vuelve a casa tras su trasplante de pulmón y celebra con Haakon la victoria de Noruega en el Mundial

Las buenas noticias sobrevuelan Noruega. Y no sólo porque la escuadra nacional haya salido victoriosa de su cruce contra Brasil, eliminando a una de las selecciones más fuertes del campeonato internacional.

La segunda razón es que Mette-Marit ya se encuentra de vuelta en casa tras pasar por el quirófano.

La Princesa ha demostrado su buen estado de ánimo y recuperación a través de una imagen que desde Casa Real han compartido en Instagram. En la fotografía se aprecia a la Princesa junto a su marido, Haakon, apoyando a su selección en el Mundial de Fútbol.

La institución ha cumplido su palabra: no ha desvelado nada de información desde que anunciase la intervención de la royal. El objetivo era mantener esa máxima hasta su alta. De este modo más cercano, en lugar de con un comunicado clásico, han decidido trasladar a la población la buena nueva.

No obstante, estas no son las únicas claves que esconde la publicación. Hay un detalle monumental que durante meses había acompañado a Mette-Marit que ahora parece haber desaparecido de la ecuación: la máquina de oxígeno que llevaba consigo a todas partes.

El matrimonio noruego durante la jornada del partido contra Brasil. IG vía @detnorskekongehus

En el carrusel de imágenes no sólo se muestra a los herederos al trono, sino que también aparecen los actuales Reyes del país nórdico, ondeando sendas banderas nacionales como gesto de apoyo, así como la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus en el estadio de Estados Unidos donde el equipo disputó la eliminatoria de octavos de final.

Igualmente, hay una segunda instantánea de Mette-Marit junto a su marido que los muestra junto a una ventana, mientras su mirada se pierde en el horizonte, prueba también de que esta se puede mantener en pie durante su recuperación sin aparente dificultad y de la unión de la pareja en tiempos complicados.

El matrimonio no sólo ha afrontado recientemente la crudeza de la enfermedad y la intervención a la que se ha sometido la Princesa, sino que ha tenido que asumir también las consecuencias de los actos de Marius Borg, el hijo de ella.

El joven fue condenado a cuatro años de prisión hace algo menos de un mes, el 15 de junio. ¿La razón? Fue declarado culpable por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre más delitos.

En este contexto tendrá lugar la recuperación de Mette-Marit, que padece fibrosis pulmonar crónica desde el año 2008, cuando la diagnosticaron. Debido a ello, la Princesa ha tenido que retirarse de la vida pública en diferentes ocasiones a lo largo de este tiempo.

De hecho, hace apenas un mes, el 5 de junio, la Casa Real Noruega compartió el siguiente mensaje:

"La evolución de la enfermedad pulmonar de la princesa heredera es grave. Tras una evaluación médica exhaustiva, ha sido incluida en la lista de espera para un trasplante de pulmón lo antes posible. Mientras dure la operación, no podrá trabajar ni llevar a cabo sus funciones oficiales con normalidad. Su estado de salud también tendrá repercusiones en los programas y actividades de Su Alteza Real el Príncipe Heredero y la Familia Real".

Afortunadamente, la esperada intervención llegó con prontitud y, tal y como se muestra a través de la cuenta de Instagram de la institución, todo parece ir por el camino correcto.