La reina Letizia vuelca sus últimas audiencias en frenar el suicidio y los trastornos de la conducta alimentaria

Miércoles intenso para la reina Letizia. Tras dejarse ver a primera hora de la mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para despedir al contingente médico de emergencia de la AECID que hoy partía a Venezuela —cita marcada por la grave actualidad en el país y que la llevó a modificar su agenda del día—, esta ha continuado su jornada en Zarzuela.

De la cooperación y la ayuda humanitaria ha pasado, ya desde su 'oficina' habitual, a poner el foco en el plano psicológico y en cómo prevenir conductas y enfermedades que afectan al bienestar de los españoles. Para ello, este 1 de julio ha recibido a una representación de la Confederación Salud Mental España en dos audiencias diferenciadas.

La primera ha puesto el foco en la prevención del suicidio. Su Majestad y la entidad se han sentado a hablar junto a profesionales y asociaciones dedicadas a trabajar para mejorar la atención de un grave problema que lleva a lamentar alrededor de 4.000 fallecimientos cada año en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La reina Letizia recibe en una audiencia real en el Palacio de la Zarzuela a una representación de la Confederación de Salud Mental en España, junto con profesionales y asociaciones implicados en la prevención del suicidio. Chema Moya EFE

En el encuentro, las organizaciones han dado a conocer las actuaciones que desarrollan para prevenir las conductas suicidas y mejorar su atención. También han explicado a la Reina los principales retos de su abordaje, como la necesidad de avanzar en la sensibilización social, reforzar los recursos disponibles y mejorar la formación de los trabajadores del sector.

La cita ha permitido a la Reina seguir conociendo de primera mano la realidad de las personas afectadas y de sus familias, así como el trabajo que se está realizando actualmente desde las entidades que colaboran con la Confederación Salud Mental España, que también ha estado en la segunda audiencia de doña Letizia, esta vez con foco en la alimentación.

A esta se han unido distintas organizaciones y trabajadores dedicados a la atención de los trastornos de la conducta alimentaria (conocidos como TCA), que han compartido su experiencia en el abordaje de estas afectaciones desde la prevención y la detección precoz hasta el acompañamiento continuado de quienes las sufren.

Los asistentes han puesto sobre la mesa el impacto creciente de estas patologías, especialmente en menores y jóvenes y la importancia de impulsar acciones educativas y preventivas, así como de fortalecer la colaboración entre los dispositivos sanitarios, sociales y comunitarios.

Para la Reina, una agenda tan cargada de compromisos como la de hoy no permitía el cambio de vestuario, de ahí que haya presidido las audiencias con el mismo estilismo con el que se la vio horas antes en Barajas, junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares y el equipo médico de emergencias de la AECID, los START.

Doña Letizia, a su llegada a la audiencia real con la Confederación de Salud Mental en España en Zarzuela. Chema Moya EFE

Probablemente a fin de no restar protagonismo al viaje de los conocidos como 'chalecos rojos', doña Letizia ha optado por una camisa blanca, combinada con pantalón de pinzas y caída relajada en azul marino y unas sencillas alpargatas de esparto en el mismo tono navy. Un look de trabajo veraniego, versátil y cómodo para una mañana repleta de citas.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.