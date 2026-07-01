Letizia despide a los 'chalecos rojos' que viajan a Venezuela tras los terremotos y pone en valor su trabajo humanitario

La reina Letizia despide este miércoles en el aeropuerto de Barajas al equipo médico de emergencia de la AECID que se desplegará en Venezuela para atender a las víctimas de los terremotos. Juan Guillén EFE

La mañana de la reina Letizia ha arrancado temprano y con la mirada puesta en Venezuela. En la pista del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha despedido este miércoles al contingente médico de emergencia de la AECID, que ya vuela hacia las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

Acompañada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la monarca ha querido poner palabras a una urgencia que no admite demora, en una visita que la ha llevado a modificar su agenda prevista para el día. Frente a ella, los 'chalecos rojos', el equipo START (Spanish Technical Aid Response Team), preparados para desplegarse en cuestión de horas.

"Más allá de desearos que vaya lo mejor posible, teniendo en cuenta las dificultades, quiero también destacar la importancia del trabajo que vais a hacer, acompañados y reforzados por la sociedad civil a través de diversas oenegés y de algunas empresas", ha expresado a los 40 integrantes del contingente.

"Eso demuestra, además, la respuesta efectiva que obtiene España ante la petición de ayuda internacional por parte de Venezuela", ha proseguido su discurso. "La cooperación y la ayuda humanitaria, más allá de cómo se gestionen y cómo se articulen, tienen algo que yo he estado viendo en estos últimos años".

Se refería la monarca a ese "modo en el que tendéis la mano a quienes lo están pasando mal. Lo hacéis con profesionalidad, con rigor y con mucho cariño. La manera en la que acompañáis y ayudáis a quienes sufren… La sociedad española es muy consciente y os lo agradece. Gracias", les ha reconocido.

En cuanto al estilismo, sin chaleco rojo —reservado para quienes parten—, doña Letizia ha optado para la ocasión por una imagen sobria que ha dejado todo el protagonismo al equipo. En este sentido, se ha personado en el aeropuerto luciendo una camisa blanca, pantalón de pinzas fluido en tono marino y unas sencillas cuñas de esparto a juego.

Después, el protocolo se ha relajado con unas fotografías rápidas y saludos con cercanía. El tiempo apremiaba pero, aun así, la consorte ha intentado detenerse con cada grupo, trasladando también el mensaje del rey Felipe VI, que ya había expresado el compromiso de España tras conocerse la magnitud del desastre.

La reina Letizia conversa con el equipo médico de emergencia de la AECID en Barajas. JJ Guillén EFE

Este nuevo despliegue se suma al de otros equipos españoles —entre ellos, efectivos de la UME— que ya operan en la zona. El START, clasificado por la Organización Mundial de la Salud y financiado en gran parte con fondos europeos, llega ahora para reforzar una infraestructura sanitaria especialmente dañada por los seísmos.

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