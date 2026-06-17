La reina Letizia reafirma su compromiso con la cultura en su reunión con el Patronato de la Residencia de Estudiantes

Doña Letizia en la cita de hoy, miércoles 17 de junio, en la Zarzuela. Jesús Briones Gtres

El pasado fin de semana doña Letizia dio la sorpresa enviando un mensaje en lengua de signos a la asociación CNSE de personas sordas.

Ayer, la Reina asistió junto a Felipe VI a una cita con el periodismo en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, en Madrid, lugar escogido por el diario El Confidencial para celebrar su primer cuarto de siglo.

Hoy, su agenda la ha mantenido en el Palacio de la Zarzuela, donde ha presidido la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes, cuya presidencia de honor ostenta Su Majestad el Rey, tal y como se ha informado desde Casa Real.

Esta institución, fundada en 1910, fue hasta 1936 el primer centro cultural de España. El hito dio paso a que aflorase el espíritu creativo y científico en una época complicada en el continente europeo, el periodo de entreguerras.

En sus orígenes, una premisa muy clara y de extrema importancia, en especial en su contexto. Su hoja de ruta suponía funcionar como un complemento a la enseñanza universitaria generando ese espacio intelectual y de convivencia no solo entre perfiles nacionales, sino que era un lugar abierto a las vanguardias internacionales.

En su seno de modernidad, se cultivaron y surgieron figuras tan importantes como el poeta Federico García Lorca —a cuya persona acaban de regresar Los Javis con su última película, La bola negra, por la que se hicieron con el Premio a la Mejor Dirección en Cannes—, el pintor Salvador Dalí, el cineasta Luis Buñuel y el científico Severo Ochoa.

Foto de familia de la reunión de hoy de la Reina. ZIPI EFE

Igualmente, en su lista de visitantes asiduos y residentes durante sus estancias en Madrid, Miguel de Unamuno, Alfonso Reyes, Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset, Pedro Salinas, Blas Cabrera, Eugenio d'Ors o Rafael Alberti, entre muchos otros.

No fue hasta 1986 que recuperó su nombre y su tradición. En la actualidad, además de ser un lugar de memoria, la Residencia ha vuelto a convertirse en un punto de encuentro entre ciencia, artes y humanidades.

Sus instalaciones —que fueron rehabilitadas en 2001— sirven como sede cada año más de 4.000 investigadores, creadores y demás profesionales de procedencia internacional, junto a los jóvenes que viven en la Residencia durante todo el curso.

Doña Letizia posa para la foto de familia junto a los representantes de la institución. Jesús Briones Gtres

En cuanto a estilismo, la Reina ha vuelto a apostar por un detalle que también fue clave en su elegantísimo look de ayer: las flores.

Si ayer las plasmó en su vestido negro de Dries Van Noten, en una versión donde la sofisticación fue la nota de la propuesta, hoy ha optado por una giro mucho más primaveral y apto para el día.

Una vez más, se ha decantado por un diseño que ya estaba en su armario que además tiene un gran simbolismo: lo firma Yolanda Guillén, una de las marcas afectadas por la dana en las que ha confiado doña Letizia desde que aconteciese la tragedia.

Se trata de una propuesta camisera de flores entre cuyos colores destacan el naranja y el azul. Precisamente a conjunto con esta opción cromática ha llevado su calzado inseparable del verano y de algunas de sus últimas apariciones: la alpargata.

Respecto a su look de belleza, ha destacado una vez más la naturalidad. En el rostro han sobresalido los tonos rosados. Su melena, de nuevo, con la raya al lado y, en esta ocasión, con una onda más moldeada.

Esta cita sirve para que doña Letizia reafirme su incontestable compromiso con las artes, las humanidades —tan importantes como denostadas en la actualidad— y las ciencias. Además, lo hace de la mano de una institución en la que el Rey juega un papel fundamental desde su posición de presidente de honor.