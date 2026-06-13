La reina Letizia sorprende al enviar un mensaje en lengua de signos a la asociación CNSE de personas sordas

La reina Letizia ha enviado un mensaje a las miles de personas que han acompañado a la CNSE en la celebración de su 90º aniversario. Casa de S.M. El Rey

La comunicación siempre ha sido una de las grandes señas de identidad de la reina Letizia, pero este sábado, 13 de junio, ha llevado esa capacidad un paso más allá al derribar, de forma directa y simbólica, las barreras de la acústica.

Durante la inauguración del 90º aniversario de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), la Reina ha sorprendido a los miles de asistentes al utilizar, magistralmente, la lengua de signos como vehículo principal para hacer llegar su mensaje de felicitación.

“¡Hola y felicidades por vuestros primeros 90 años!”, ha expresado a través de un vídeo proyectado en el Jardín de Somontes (Madrid).

"Podéis estar bien orgullosos, ¡todos lo estamos!, de vuestra perseverancia, vuestro compromiso, vuestra entrega y vuestra generosidad. Habéis sido determinantes para dignificar la vida de las personas sordas", ha subrayado.

El discurso de Letizia

Combinando con fluidez la voz con los signos, el gesto de Letizia ha calado hondo entre las más de 2.500 personas presentes en el acto. Y es que con su gesto ha visibilizado de manera rotunda que la inclusión real empieza por el lenguaje.

En el discurso que ha pronunciado, Letizia ha subrayado que la plena independencia y la conquista del espacio público por parte de las personas sordas requieren, precisamente, de la “capacidad de comunicación”.

En este sentido, ha ensalzado el papel histórico de la CNSE -la ONG estatal más antigua de España en el ámbito de la discapacidad-a la hora de impulsar herramientas vitales como la lectura labial y la propia lengua de signos.

"Las personas sordas, con la ayuda de la Confederación, habéis ido ganando confianza y espacio público", ha destacado.

Para ilustrar este enorme avance comunicativo y social, la Reina ha contrapuesto la profunda "invisibilidad" que sufría el colectivo en los años 30 con hitos actuales tan rotundos como el éxito del largometraje Sorda.

Cabe recordar que esta película, dirigida por Eva Libertad y que aborda los temores de una madre sorda, hizo historia en los Premios Goya 2026 al alzarse con tres estatuillas, incluyendo el premio de Mejor Actriz Revelación para su protagonista sorda, Miriam Garlo. Un logro que, según la monarca, demuestra cómo el colectivo ha tomado las riendas de su propia narrativa.

La reina Letizia alaba la labor de la Confederación de Personas Sordas en su 90 aniversario. Casa de S.M. El Rey

Un puente hacia un futuro inclusivo

A pesar de los logros celebrados en este noveno decenio, la Reina no ha ocultado la dureza del trayecto y ha instado a seguir utilizando la palabra y el signo para construir una sociedad más justa.

“El camino ha sido muy difícil, nadie lo sabe mejor que vosotros. Ha estado lleno de obstáculos, desafíos, injusticias... Y sigue siendo imprescindible vuestro trabajo para consolidar un futuro donde la diversidad sea la fortaleza de nuestra sociedad”.

El broche de oro del acto ha vuelto a incidir en la fuerza de los gestos. Antes de finalizar su intervención, Letizia ha retomado la lengua de signos para despedirse, provocando una ovación unánime de manos alzadas en el auditorio. Así, ha recordado que cuando hay voluntad de entendimiento, los mensajes siempre encuentran el camino para ser escuchados.

Esta no es la primera vez que la reina Letizia lanza un mensaje en lengua de signos. Ya lo hizo en 2012, siendo aún Princesa de Asturias.

Entonces, protagonizó uno de sus momentos más recordados al finalizar un discurso íntegramente en lengua de signos para mostrar su gratitud con motivo de los Premios de la Fundación CNSE: "A todas las personas que trabajan día a día para mejorar la calidad de vida de las personas sordas, gracias".