Lina Sevilla recrea el traje de flamenca de Grace Kelly para la exposición 'Mónaco y España: cinco siglos de historia'

La firma andaluza Lina Sevilla, fundada en 1960, protagonizará uno de los hitos culturales y diplomáticos más importantes del año.

Su taller ha sido el encargado de recrear, con absoluta fidelidad histórica, el legendario traje de flamenca que la princesa Gracia de Mónaco lució en la Feria de Abril de 1966.

Una pieza que fue creada por los fundadores de la marca, Marcelina Fernández, y su marido, Francisco Montero, en tan solo 24 horas.

Réplica del vestido de Grace Kelly. Lina Sevilla

El diseño será el gran protagonista de la exposición conmemorativa del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre el Principado de Mónaco y el Reino de España.

La muestra será inaugurada en la tarde de este lunes, 1 de junio, en un acto presidido por Sus Majestades los reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto a Sus Altezas Serenísimas los príncipes Alberto II de Mónaco y Charlène.

Al evento asistirán personalmente Rocío y Mila Montero, segunda generación al frente de Lina Sevilla actualmente y artífices de la recreación. Esta réplica nace de una petición expresa de la Embajada del Principado de Mónaco en España.

Tras su presentación, la obra formará parte de una exposición itinerante que recorrerá distintas sedes oficiales como símbolo del profundo vínculo cultural e institucional entre ambas naciones.

Un desafío artesanal: recuperar materiales que ya no existen

Detalle de cómo se confeccionó el vestido para la exposición 'Mónaco y España: cinco siglos de historia'. Lina Sevilla

El mayor reto para Rocío y Mila Montero ha sido la fidelidad absoluta en los materiales.

Dado que tanto el tejido original como aquella tira bordada de los años 60 ya no se fabrican, el taller ha realizado una exhaustiva labor de búsqueda para localizar los materiales más similares y cercanos posibles a los de la época.

Para lograr esta equivalencia histórica y artesanal, se han empleado:

• 80 metros de tira bordada en rosa, seleccionada por su similitud con la original y aplicada minuciosamente a mano.

• 20 metros de tejido que combinan batista perforada blanca y organdí para dotar de cuerpo a las enaguas.

• La recreación exacta del emblemático mantoncillo rosa con lunares blancos.

Detalle del mantoncillo rosa. Lina Sevilla

Además, las hermanas Montero han rescatado los patrones originales del archivo la casa de costura. Esto ha permitido reproducir la compleja arquitectura interior del diseño, incluyendo las míticas “cazuelas” estructuradas y pespunteadas en el pecho.

Esta técnica artesanal moldeaba la silueta y aportaba la geometría rígida, estilizada y sofisticada que definió la moda flamenca de la época.

La intrahistoria de una imagen icónica y un sueño cumplido

Detrás de la célebre fotografía de Grace Kelly descendiendo la escalinata del Hotel Alfonso XIII junto al príncipe Rainiero, se esconde una intrahistoria de la costura española.

El vestido original fue una proeza confeccionada en tiempo récord: menos de 24 horas. La tarde anterior, los fundadores de la firma, Lina Fernández y Francisco Montero, acudieron al hotel para tomar medidas a la soberana.

60 años después, Rocío y Mila Montero recuerdan con emoción el impacto que este hito tuvo en su hogar y en la propia casa de costura.

"Recordamos perfectamente la inmensa ilusión que a nuestros padres les hizo aquel encargo. En esa época, la princesa Gracia era una mujer profundamente admirada en todo el mundo, tanto por su espectacular belleza como por su historia personal; para ellos, vestirla fue un auténtico sueño cumplido", expresan las hermanas Montero.

Y prosiguen: "De los testimonios de nuestros padres, siempre nos llamó la atención cómo recordaban su deslumbrante belleza en las distancias cortas y, sobre todo, lo mucho que les sorprendió lo alta que era. Asimismo, solían contar que, al vestirla de flamenca y verla salir hacia la feria, parecía que no era la primera vez que se ponía este traje; les sorprendió enormemente la absoluta naturalidad con la que lo llevaba".

El vínculo y el agradecimiento de la Casa Real monegasca con los diseñadores quedó sellado para siempre tras aquella visita.

La diseñadora Rocío Montero, tratando los flecos del mantoncillo rosa y blanco. Lina Sevilla

"Siempre guardamos con especial cariño una fotografía dedicada que nos envió la Familia Real de Mónaco en señal de gratitud. Esa foto presidió durante décadas el salón de pruebas de nuestra firma, siendo un testigo silencioso de nuestra historia y del orgullo que supuso aquel momento para nuestros padres", añaden Rocío y Mila.

El taller trabajó toda la noche, en el año 1966, para aplicar el tradicional almidonado de la época, un proceso minucioso que requería mojar la pieza y plancharla a mano para lograr la caída perfecta. Minutos antes de la famosa foto de la escalinata, los diseñadores acompañaron a la soberana tras vestirla en su habitación.

Al ver el despliegue de prensa, decidieron retirarse discretamente para ceder el protagonismo a la pareja real, un gesto de elegancia silenciosa que dio paso a una de las instantáneas más icónicas del siglo XX.

El gran emblema de Lina Sevilla

Detalle de los volantes del traje que será expuesto en Madrid. Lina Sevilla

Aquel encargo marcó un antes y un después para Lina Sevilla, fundada en 1960, convirtiendo este diseño en el más icónico de su trayectoria y en un referente de la alta costura flamenca. Sesenta años después, el vestido sigue teniendo una enorme vigencia y demanda entre sus clientas.

Hoy, gracias a esta colaboración institucional con el Principado de Mónaco, el traje inicia una nueva etapa como pieza patrimonial, consolidándose como un símbolo cultural compartido entre España y Mónaco.