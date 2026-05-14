La reina Letizia tiñe de fucsia la cumbre de salud que pone el foco en las enfermedades raras

La reina Letizia, este jueves, en el Teatro Real de Madrid. Gtres

Tan sólo un par de días después de pronunciar uno de sus discursos más virales, Su Majestad la reina Letizia ha presidido este jueves, 14 de mayo de 2026, la apertura de la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Salud.

Se trata de una cita que forma parte de los preparativos de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para noviembre en Madrid bajo el lema: “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.

Tras el acto inaugural, los representantes de los países iberoamericanos desarrollan sesiones de trabajo centradas en distintas áreas estratégicas.

La reina Letizia, con vestido de Moisés Nieto en la mañana de este jueves en Madrid. Gtres

Lo hacen con el propósito de analizar en profundidad los retos que afronta el ámbito sanitario, intercambiar aprendizajes entre países y avanzar hacia respuestas comunes.

Antes de la inauguración, doña Letizia ha mantenido un encuentro con ministros iberoamericanos dedicado a la situación de las personas con enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes en la región, una prioridad global en salud basada en la equidad, la inclusión y la cobertura universal.

Las enfermedades raras, huérfanas, poco frecuentes y sin diagnóstico se han convertido en uno de los grandes retos actuales para la salud pública mundial.

En Iberoamérica, más de 47 millones de personas viven con alguna de estas patologías, marcadas por su baja prevalencia, la dificultad de diagnóstico y su fuerte impacto social y económico.

La región afronta retos estructurales compartidos —como la falta de marcos normativos que garanticen protección a quienes conviven con estas enfermedades; la desigualdad en el acceso a los servicios; la carencia de registros y centros de referencia; la fragmentación de los sistemas sanitarios y la limitada inversión en investigación— que requieren una respuesta conjunta, multisectorial y sostenida en el tiempo.

La reina Letizia junto a su jefa de su secretaría, Marta Carazo. Chema Moya EFE

Para la ocasión, la Reina ha lucido un espectacular vestido que ya conocíamos. En esta cita, lejos de apostar por la sobriedad para que su estilismo no eclipsara las causas sociales que defiende, ha deslumbrado rescatando el diseño rosa vibrante -incluso casi fucsia- de Moisés Nieto que estrenó en 2021.

Lo llegamos a ver hasta en tres ocasiones en solo nueve meses y es uno de los más bonitos de su vestidor. Un elegantísimo y, a la vez, sencillo vestido de confección impecable: largo midi, falda evasé, corte depurado, manga francesa y escote ligeramente asimétrico, que le sienta como un guante y realza su figura sin estridencias.

Y aunque no necesita nada para brillar, la Reina ha dado un plus de sofisticación al combinarlo con unos pendientes de la firma Dime que me quieres.

Para coronar el look, un pequeño bolso de piel de asa corta y unos salones destalonados de tacón kitten en color rosa empolvado -ambos de Magrit-, logrando un contraste perfecto con el vibrante tono Barbiecore del diseño.