El 'dulce' encuentro entre la reina Letizia y Margarida Maldonado: complicidad y un estilo similar en tonos pastel

El Palacio Real ha abierto sus puertas para el almuerzo que los Reyes han ofrecido al nuevo presidente de Portugal y su esposa, de visita oficial en el país.

Un tradicional acto que ha estado precedido por el encuentro entre las delegaciones de ambos países, en un desfile de saludos para el que se han colocado como manda el protocolo. Felipe VI y António José Seguro en el centro, y a los lados la reina Letizia y Margarida Maldonado.

La primera toma de contacto entre Su Majestad doña Letizia y la 'primera dama' —aunque ella no utiliza este título al no estar previsto en la Constitución de su país— ha sido cálida y podemos decir que dulce, por las tonalidades de los respectivos atuendos elegidos por ambas.

Los Reyes, António José Seguro, la Reina y Margarida Maldonado, en el besamanos. Efe

Contrastando con la sobriedad del monarca y el mandatario, ambos de oscuro, ellas han optado por lucir colores primaverales y pastel, aportando luminosidad a la imagen oficial. La Reina, en rosa palo; su invitada, en verde menta, una paleta que evoca la armonía.

Y así ha sido la imagen que han proyectado, las dos sonrientes, con gestos de cercanía y constantes confidencias. Esta es la primera vez que protagonizan un acto juntas y la sintonía ha sido evidente. La esposa del presidente portugués, farmacéutica de profesión, empieza su vida oficial con este viaje a España, el primero desde que Seguro está al frente del Gobierno.

La visita tiene como misión estrechar aún más los ya fuertes lazos entre los dos países. Portugal tiene actualmente un significado especial para los monarcas por haberse convertido en el lugar de residencia de la infanta Sofía desde 2025. Allí el primer curso de su carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

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Fue recibida por el anterior presidente, Rebelo de Sousa, en octubre del año pasado, en el Palacio de Belém de Lisboa, que desde febrero de 2026 ocupa António José Seguro, a cuya toma de posesión asistió Felipe VI el pasado mes de marzo.

Este viaje oficial de la nueva pareja presidencial lusa a España sirve como relevo para continuar con la buena relación entre ambas naciones. A nivel visual todo ha sido perfecto, incluso la inesperada sintonía estilística entre anfitriona y visitante.

La Reina ha estrenado un vestido de largo midi, manga francesa y original cuello, con unos kitten heels nuevos de Carolina Herrera, con un lazo en el empeine. Como joyas unos pendientes de nácar en forma de flor de Yanes. Una elección muy dulce que combinaba a la perfección con la de Margarita Maldonado.

Ella ha escogido un diseño en verde menta, también de largo tres cuartos y manga a medio brazo, con salones en color nude. Un dúo cupcake ideal.

La semana comienza para doña Letizia con este acto institucional, que no será el único. El miércoles 22 presidirá junto al Rey la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2025, en el que se rinde homenaje al escritor Gonzalo Celorio.