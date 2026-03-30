La desconocida historia tras el vestido de perlas de Letizia: la preocupación de la diseñadora y la respuesta de la Reina

Pocas veces se tiene la oportunidad de ver en vivo y en directo las prendas que pertenecen a una reina. Por eso, cuando surge, son muchos los fans del universo royal que no la desaprovechan. Esto es lo que sucede en la exposición Ana Locking. Nostalgia/Utopía que la diseñadora toledana protagoniza en la Sala Canal Isabel II de Madrid hasta el 12 de julio.

Allí se exhiben, entre otros muchos diseños, el vestido de su firma que Su Majestad la reina doña Letizia llevó en abril de 2018, durante una cena de gala en el Palacio Real, y que ahora ha cedido para esta muestra. Un hecho ya de por sí poco frecuente, aunque no inédito.

También dejó que salieran de su vestidor de Zarzuela varias prendas de Lorenzo Caprile para una muestra retrospectiva en 2025 y más recientemente la diadema de la Flor de Lis, la única que pertenece al lote de joyas de pasar, y que forma parte de la muestra de la reina Victoria Eugenia en la Galería de las Colecciones Reales.

Los Reyes, en 2018, durante el banquete de gala. Gtres

Hay que viajar hasta el banquete celebrado en Madrid, con motivo de la visita del entonces presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa en 2018. Siempre apostando por la moda española, de la que se ha convertido en fiel embajadora, la Reina confió en Locking y acertó de lleno con un modelo azul noche cuajado de perlas blancas, con dos aberturas en la parte superior.

Hay detalles detrás de este vestido que lo hacen muy especial. Empezando porque aquel 16 de abril, Letizia lo aderezó con la imponente tiara de Cartier, una de las preferidas de la reina Sofía, que ella lucía por primera vez —no volvería a sacarla del joyero hasta 2025—.

El estilismo de gala generó el impacto deseado y la revista francesa Paris Match lo valoró como ideal destacando su delicadeza y elegancia.

En declaraciones para EL ESPAÑOL, la diseñadora toledana dijo lo siguiente: "Estoy muy contenta e ilusionada de que Su Majestad la reina doña Letizia me haya elegido para un evento tan relevante". Y concluyó: "Es muy emocionante sentir que una marca como la mía, que arriesga por la vanguardia desde el clasicismo, sea la elegida de entre tantas otras opciones que existen".

El diseño de Ana Locking era novedoso en muchos sentidos. La diseñadora debutaba en un importante evento de estas características, lo que hizo que la firma tuviera una gran visibilidad a nivel internacional.

En lo que se refiere al patrón, este tenía una abertura lateral en la falda bastante pronunciada que exigía la máxima precaución tanto al andar como al sentarse para que no se mostrara más de lo debido. Todo estuvo bajo control...

Pero la verdadera anécdota tras el vestido era la preocupación de la diseñadora por las perlas cosidas a mano que adornaban la tela. Según ha podido saber Magas, Ana Locking temía que se le clavaran al sentarse durante el banquete, si las sillas eran demasiado duras, y así se lo hizo saber a la Reina. No obstante, doña Letizia le restó importancia y lo lució sin problema alguno.

Por otra parte, Locking contó en un programa de radio que en un momento de la cena, a Letizia se le abrió un botón de la zona superior de la espalda y que tuvo que pedir ayuda a una persona para que se lo abrochara.

“Son incidentes que toman más relevancia de la que tienen realmente... Ella es muy natural y lo que muestra a los demás es que la tratemos con esa misma naturalidad", dijo en otra entrevista a Vanitatis en 2022 tras recibir de manos de los Reyes, precisamente, la Medalla de las Bellas Artes.

Ahora, todos esos recuerdos vuelven a florecer en la exposición de la creadora toledana, que lleva por título Ana Locking. Nostalgia / Utopía y que recorre cerca de dos décadas de trayectoria. Están expuestas más de 160 prendas, de diferentes etapas y colecciones, con una puesta en escena original y vanguardista que hace del recorrido una experiencia sensorial.

Entre ellas, el vestido de perlas tiene el protagonismo que merece y son muchos los visitantes que lo reconocen. Para ella, como ha reconocido públicamente, es un orgullo que la Reina la eligiera para un día tan importante dejando una imagen que ya es histórica.