La reina Letizia, elegancia y tradición en el almuerzo con el presidente de Senegal: el acto en el Palacio Real al detalle

La semana comienza para Su Majestad doña Letizia este miércoles 25 de marzo con el primer acto de su agenda oficial, que tiene lugar en el Palacio Real. Allí, los Reyes ofrecen un almuerzo en honor al presidente de la República de Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de visita oficial en nuestro país.

Un acto solemne al que ha precedido un encuentro con el Rey y las delegaciones de los dos países. La comida en sí se suele celebrar en el Salón de Columnas y la mesa presidencial se ordena por precedencia: los monarcas, el mandatario visitante y el resto de autoridades.

Son los departamentos de protocolo de Casa Real y Presidencia de Gobierno los implicados en la preparación de este encuentro, menos rígido formalmente que la cena de gala. De acuerdo a la naturaleza del encuentro, la Reina ha elegido un estilismo ad hoc para la ocasión: elegante y formal.

La Reina, vestida de Felipe Varela, entra en el salón junto al mandatario senegalés. Gtres

Ha confiado de nuevo en quien fue durante años su diseñador de cabecera, Felipe Varela, con un dos piezas de chaqueta entallada y falda midi en gris con bordados, muy en la línea New Look, que ya es un clásico de su armario.

Lo estrenó hace casi una década, lo ha lucido en varias ocasiones, y cumple con las reglas de sobriedad y tradición que encajan a la perfección con esta cita institucional. Lo ha aderezado con zapatos negros de tacón sensato para poder atender sin problemas el desfile de saludos previo a la comida.

Se da la circunstancia de que Senegal es un país de gran significado para la reina consorte, que realizó alló un viaje de cooperación en diciembre de 2017 visitando varios programas de desarrollo rural y agroecología y proyectos de integración familiar, social y profesional de niños y niñas de la calle.

Felipe VI, de hecho, ha citado esa experiencia de Letizia en el país africano en una parte del tradicional discurso que siempre pronuncia como paso previo al almuerzo. Además, en 2021, volvió a desplazarse a Dakar para inaugurar la nueva sede del Instituto Cervantes.​

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.