La reina Letizia emociona a sus excompañeros periodistas: "La IA no sustituirá al reportero que siente lo que otros viven"

Fue un sueño cumplido para ella, que en su etapa como periodista ejerció de enviada especial y reportera cubriendo sobre el terreno la guerra de Irak y otras grandes noticias. Por eso, el acto que preside este 12 de marzo es uno de esos que siempre le hace especial ilusión y, por qué no, seguro que le provoca cierta añoranza.

La reina Letizia ha asistido a la clausura de la tercera edición del Máster en Reporterismo Internacional, organizado por RTVE y la Universidad de Alcalá de Henares. Un lugar que, además, forma parte de la historia institucional del Rey, pues en febrero de 2025 fue investido Doctor Honoris Causa allí.

El posgrado forma a periodistas capaces de contar el mundo desde el terreno y combina formación académica y experiencia profesional para preparar a los estudiantes en la cobertura de acontecimientos globales, conflictos, crisis y transformaciones políticas y sociales. Se centra, además, en el género periodístico por excelencia: el reportaje.

La Reina ha estrenado un nuevo traje de Zara. Gtres

A través de una metodología práctica y del contacto directo con corresponsales y reporteros españoles y latinoamericanos de amplia y reconocida trayectoria, el máster impulsa el desarrollo de habilidades narrativas, analíticas y de investigación necesarias para ejercer un periodismo internacional riguroso y comprometido.

Este programa se consolida como un espacio de aprendizaje y reflexión sobre el papel del periodismo en la comprensión, y consecuente explicación, de la realidad global.​

Su Majestad doña Letizia ha hecho acto de presencia en la universidad, vestida con un elegante traje gris de estreno de Zara, y durante el acto ha tomado la palabra para defender una profesión, que es la suya, con un aplaudido discurso. La comunicación es su mejor baza y lo ha vuelto a demostrar.

Su mensaje ha sido claro: "Probablemente, la inteligencia artificial pueda sustituirnos en muchas cosas. Pero el reportero que siente lo que otros viven, que es capaz de palpar la realidad, que observa el lenguaje verbal, que es valiente y honesto, con sensibilidad, inteligencia y capacidad de discernimiento... con ese la IA lo tiene complicado".

Unas palabras importantes en un contexto en el que las nuevas tecnologías permiten escribir textos a golpe de click para recordar que el talento humano, la emoción y el sello personal de los periodistas es y debe ser un valor en alza.

La Reina, con una de las alumnas del máster. Gtres

La Reina comenzaba su intervención destacando que los reporteros internacionales se muestran con generosidad ante la gente y entregan "un pedazo de su vida", mencionando al último premio Iris al mejor corresponsal extranjero, Marc Campdelacreu, de TVE.

Durante el acto se han entregado a los alumnos las bandas que certifican su paso por el máster. Letizia los ha felicitado efusivamente, mostrándose muy cómplice, consciente de que ellos son el futuro de la profesión.

Este acto llega dos días después de la muerte de Raúl del Pozo. La Reina fue a la capilla ardiente y también se publicó un mensaje en las redes sociales de Casa Real

"Despedimos a Raúl del Pozo, escritor de periódicos, periodista de la mejor literatura, corresponsal, enviado especial, reportero siempre, quien mostró en su columnismo extraordinario la precisión que dan las lecturas aquilatadas y la mirada de quien ha atravesado calles, sombras y la orilla de todos los márgenes”, rezaba.

Con este nuevo compromiso oficial de Su Majestad doña Letizia queda patente de nuevo que su alma de periodista permanece.