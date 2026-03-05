La reina Letizia inaugura ARCO con un guiño al pasado: el verde esmeralda del 12-O y pendientes con historia

Tras un miércoles doloroso en el que la reina Letizia asistió a la capilla ardiente de Fernando Ónega, el padre de su gran amiga Sonsoles Ónega, hoy la agenda institucional vuelve a imperar. En la mañana de este jueves, 5 de marzo, los reyes Felipe y Letizia han inaugurado la Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid que celebra su 45ª edición del 4 al 8 de marzo de 2026.

Consolidada como una de las principales plataformas del mercado artístico internacional, la feria ha vuelto a convertir a Madrid en el epicentro de la reflexión, la creación y el intercambio cultural, reuniendo a 211 galerías de 30 países. Con motivo de su 45º aniversario, esta edición incluye una sección especial comisariada por José Luis Blondet y Magalí Arriola titulada ARCO2045: el futuro por ahora, que invita a reflexionar sobre las posibles direcciones del arte en las próximas décadas.

Ubicada en los pabellones 7 y 9 de IFEMA, esta propuesta invita a profesionales y visitantes a reflexionar sobre los lenguajes tentativos del arte y a vislumbrar nuevos horizontes creativos para las próximas décadas.

Los reyes Felipe y Letizia, durante la inauguración de la 45ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid este jueves. J.J. Guillén EFE

ARCOMadrid es una de esas citas en las que la reina Letizia brilla con luz propia. Sobre todo en el plano moda. La Reina, que es una amante del fashion world, de la estética y cuida su imagen hasta el más ínfimo detalle, siente que el opening de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo más importante de España y una de las más relevantes del mundo merece un look apropiado, y con las pinceladas arty que exige el acto.

En esta ocasión, ha vuelto a cumplir con esta máxima al lucir un precioso y vibrante vestido en color verde esmeralda. Se trata de una pieza que estrenó el pasado 12 de octubre, en el Día de la Hispanidad, cuando presidió junto al rey Felipe, la princesa Leonor y la infanta Sofía, el desfile militar.

Los reyes Felipe y Letizia junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun. J.J. Guillén EFE

La pieza, de escote cuadrado, largo midi y manga francesa, está confeccionada en un delicado tweed y no va firmada por ningún diseñador, por lo que se entiende que está realizada por las modistas del Palacio de la Zarzuela. Lo ha combinado con un fino cinturón de piel negra y zapatos de Magrit y bolso de Carolina Herrera en el mismo tono azabache.

En el plano joyas, ha coordinado el tono del vestido cromáticamente con sus pendientes de esmeraldas, de Tous. Unos complementos con historia, pues este par de pendientes fueron un regalo que la firma catalana le hizo en septiembre de 2022 con motivo de su 50 cumpleaños.

Volveremos a ver a la reina Letizia en apenas un rato, cuando a las 14 horas de la tarde reciba en el Palacio Real de Madrid a los flamantes Grandes Duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie, que están llevando a cabo su primera visita oficial a España.

Los reyes Felipe y Letizia en la inauguración de ARCOMadrid 2026. JJ Guillén EFE

Mantendrán un encuentro entre las dos delegaciones y, posteriormente, Felipe VI y Letizia ofrecerán un almuerzo en su honor. Los Grandes Duques de Luxemburgo han escogido España como punto de partida de su gira oficial de presentación. Los reyes de España realizaron una visita oficial a Luxemburgo en noviembre de 2014, tan sólo cinco meses de la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado.

Los Grandes Duques de Luxemburgo comenzaron su reinado en octubre del año pasado, tras la abdicación de Enrique de Luxemburgo en favor de su hijo.