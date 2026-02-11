La reina Letizia premia al deporte femenino: su encuentro con Aitana Bonmatí y el rojo como homenaje

Este miércoles 11 de febrero es una jornada importante para el deporte en general y el femenino en particular, que se ve representado en los Premios Nacionales correspondientes a los años 2023 y 2024 que los Reyes entregan en el Palacio de El Pardo.

Estos galardones buscan ensalzar el rendimiento y los logros deportivos, así como visibilizar valores asociados a la práctica como el esfuerzo, el juego limpio, la superación o la igualdad.

La convocatoria es amplia, porque se acumulan los ganadores de dos ediciones, entre los que están Aitana Bonmatí, Iyana Martín o Awa Fam, además de la Selección Española de Waterpolo y de Fútbol. El encuentro de Su Majestad doña Letizia con todas ellas era muy esperado, principalmente por la propia Reina, cuyo apoyo a la competición femenina es firme.

La Reina y Felipe VI posan con los galardonados. Gtres

¡Cómo olvidar el mundial de Sidney en 2023 y la victoria de las españolas que celebró como una aficionada más, bajando al campo y saltando con el equipo!

Es tradición que la madre de la princesa Leonor vista de rojo en este tipo de actos y ese guiño patrio que sirve de homenaje se ha vuelto a repetir. Esta vez con un diseño de Carolina Herrera, perfecto para la ocasión y repetido; lo estrenó hace unos años en un viaje a Reino Unido. De nuevo, la ropa habla...

Este diseño de largo midi, cuenta con una hilera de botones en los hombros y cuenta con unas aberturas en la falda. Lo ha combinado con sus kitten heels negros de Magrit.

Una opción perfecta para el acto que nos ocupa. Entre las distinciones que se entregan, la que lleva su nombre, Premio Reina Letizia, recae en mujeres y no es casualidad. Esta vez, las afortunadas son la futbolista del Barça y la Selección Aitana Bonmatí —seguro que en este día recordarán aquella victoria que compartieron en Australia— y la atleta María Pérez, que han recibido el trofeo de su mano.

Letizia entrega su premio a la atleta María Perez. Efe

No han sido las únicas, las jugadoras de baloncesto Iyana Martín y Awa Fam han recogido su Premio Princesa Leonor de 2023 y 2024; la waterpolista Paula Leitón, por su parte, se ha llevado el Premio Reina Sofía 2024. También ha habido espacio para deportistas internacionales como la atleta dominicana Marileidy Paulino y la gimnasta brasileña Rebeca Andrade.

La consorte española se ha mostrado cariñosa con todos los galardonados, compartiendo algunas confidencias con las mujeres protagonistas de la jornada.

Especialmente cercano ha sido su trato con Paula Leiton. El entusiasmo se reflejaba en su rostro, una señal más de lo importante que es en su agenda visibilizar el deporte femenino desde su posición real.

Recogemos sus palabras en 2019, en la final de la Copa de la Reina de fútbol: "Hay que apoyar el deporte femenino, no solo el fútbol. Hay un montón de deportes en los que las mujeres llevan mucho tiempo luchando, compitiendo y destacando, y que la prensa y la sociedad en general sigan apoyando el deporte femenino es esencial".

Este ha sido el primer acto oficial de su agenda, que prosigue el jueves 12 con varias audiencias en el Palacio de la Zarzuela y el viernes con la visita, junto al Rey, de la exposición “In Memoriam Tomás y Valiente. 1996-2026' y el homenaje al jurista en el 30 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA .