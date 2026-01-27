La reina Letizia pone en valor la moda española y su evolución en la recepción a MBFWM por su 40 aniversario

La monarca, fotografiada durante la audiencia a una representación del equipo directivo y diseñadores participantes en la 83ª edición de Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Europa Press

Mañana gris y lluviosa en Madrid, de esas en las que el tráfico se paraliza y el ritmo de trabajo parece ralentizarse. Aunque no ocurre lo mismo en Zarzuela. Mientras la ciudad avanza con dificultad bajo los paraguas, la Reina Letizia ha iniciado este martes, 27 de enero, una jornada de audiencias en la que creatividad y salud se entrelazan como ejes centrales.

La primera recepción se ha dedicado a la moda. La consorte ha recibido a una representación del equipo directivo y de los diseñadores de la 83ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, con motivo del 40 aniversario de la pasarela. Un encuentro que sirve como gesto de respaldo a una industria que ha evolucionado al ritmo de los cambios del país.

Durante la audiencia, los responsables le han trasladado la evolución del sector, los hitos alcanzados desde su creación y los desafíos que afronta en la actualidad. En España, el sector se ha consolidado como un ecosistema creativo con identidad propia, capaz de dialogar con los grandes circuitos internacionales sin perder su raíz.

El aniversario de la pasarela llega en un momento clave. La sostenibilidad, la digitalización y la revalorización de la artesanía son pilares estratégicos y MBFWM ha reforzado su papel como plataforma de visibilidad para el talento nacional, apostando por una creatividad que no se mide sólo en términos estéticos, sino también en impacto social y económico.

La recepción de la reina Letizia pone en valor ese recorrido y subraya la consideración de la moda como una industria cultural estratégica. No solo por su capacidad de generar empleo y riqueza, sino por su papel como transmisora de identidad y como laboratorio de nuevas formas de producción más responsables.

Foto de familia durante la recepción en el Palacio de La Zarzuela, Madrid. José Oliva Europa Press

Un mensaje especialmente relevante en un sector sometido a una transformación profunda y a una revisión crítica de sus procesos.

Un armario institucional sostenible

Para una audiencia expresamente dedicada a la moda como esta, la elección del vestuario tampoco es un detalle menor. Y, en esta ocasión, la Reina Letizia ha vuelto a hacer gala de una de las líneas más reconocibles de su manera de vestir: la reutilización consciente como gesto de sostenibilidad.

Doña Letizia ha elegido un vestido midi de tweed en tonos gris y morado, con manga francesa, una prenda que ya había lucido en anteriores actos institucionales, entre ellos la entrega del Premio Cervantes. Lejos de estrenar, la Reina refuerza con esta elección un mensaje alineado con los valores que hoy atraviesan la industria de la moda.

El diseño presenta una silueta estructurada, cuello cerrado y falda de largo midi, con una caída marcada por la textura del tejido. El tweed, asociado a la tradición del diseño europeo y a la elegancia funcional, encaja con el acto y dialoga con el discurso de la pasarela madrileña, que reivindica la artesanía y los procesos de calidad frente a la producción acelerada.

La Reina a su llegada al acto. José Oliva Europa Press

La Reina ha completado el estilismo con zapatos negros de tacón sensato, uno de los modelos más habituales de su armario institucional. Ha llevado el cabello suelto y un maquillaje y joyas discretos. En definitiva, un conjunto sobrio, coherente y alejado de cualquier estridencia, que sitúa el foco en el mensaje y no en el artificio.

La forma de vestir de Doña Letizia funciona también como una declaración de intenciones. Repetir prendas, apostar por diseños duraderos y prescindir de la novedad constante priorizando prendas más atemporales son gestos que conectan con el debate actual del sector y refuerzan la idea de que el textil es compatible con la responsabilidad.

Una mañana dedicada al impacto social

La recepción a los representantes de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha sido solo el inicio de una mañana cargada de compromisos. A lo largo de la jornada, la Reina Letizia tiene previsto mantener nuevas audiencias centradas en el ámbito de la salud, uno de los ejes prioritarios de su agenda institucional.

Entre ellas, destaca el encuentro con una representación de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, que presentará la labor que desarrolla desde hace más de 30 años en favor del empoderamiento de la profesión. La fundación expondrá su misión y sus valores, así como iniciativas orientadas a la formación, la investigación y la divulgación.

Esta especialidad ocupa un lugar central en el sistema sanitario y su papel ha adquirido una visibilidad especial en los últimos años, especialmente en situaciones de emergencia. FUDEN trabaja para reforzar el reconocimiento social de la profesión, impulsar la innovación en los procesos asistenciales y poner en valor un colectivo fundamental para la atención a los pacientes.

La agenda de la mañana incluye también la audiencia al director gerente del Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo, y al presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, Juan Carrión Tudela. Ambos presentarán a la Reina el Proyecto Únicas, una iniciativa centrada en la atención integral de las enfermedades raras en la población pediátrica.

El proyecto busca que los 600.000 niños que viven en España con una patología poco frecuente puedan acceder a un diagnóstico más rápido y preciso. Estas afectaciones, que afectan a menos de cinco personas por cada 10.000 habitantes, suman más de 7.000 patologías identificadas, la mayoría de origen genético y con síntomas que aparecen en la infancia.

El retraso diagnóstico sigue siendo uno de los grandes retos: cerca del 50% de los pacientes no logra una confirmación definitiva, un proceso que puede prolongarse durante años y que condiciona el acceso a tratamientos y apoyos. A ello se suma que el 95% de estas enfermedades carece aún de una terapia específica, lo que hace imprescindible impulsar proyectos así.

Estas audiencias se inscriben en una línea de trabajo sostenida por la Reina Letizia en el ámbito de la salud y, en particular, de las enfermedades raras. Un compromiso que se refleja de forma constante en su agenda.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.