Letizia renueva su armario de invierno con una blazer de cuadros y un bolso sostenible: su look 'de cine' en Tudela

Este 25 de noviembre tiene lugar una de esas citas de la agenda institucional que gustan especialmente a la reina Letizia, como gran apasionada del cine que es. Regresa a Navarra —donde Leonor debutó como princesa de Viana el pasado mes de septiembre— para asistir a una nueva edición del festival de cine Ópera Prima Ciudad de Tudela, donde este 2025 se rinde homenaje a Alejandro Amenábar.

En el cine Moncayo de Tudela, Su Majestad doña Letizia ha podido compartir esta jornada con estudiantes de varios centros educativos de la ciudad. Además, se ha proyectado la película Mar Adentro, la cinta con más estatuillas de la historia que ganó 14 premios Goya y el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.

Es su primera aparición de la semana, después de la celebración que tuvo lugar en El Pardo el fin de semana, tras serle impuesto el Toisón de Oro a la reina Sofía, a la que asistió la familia del Rey al completo, Juan Carlos I incluido. La consorte española ha llegado sonriente a la localidad con un estilismo bastante formal.

La reina Letizia en Tudela

Pese a estar a punto de entrar en el invierno, Letizia ha escogido colores muy primaverales, estrenando una blazer de cuadros en verde y rosa firmada por Sandro. La ha combinado con pantalones wide leg blancos, botas nude y un jersey a juego con la americana. El detalle distintivo, un bolso de lana de Inés Sistiaga, que tiene historia detrás.

La Reina, a su llegada al cine Moncayo. Europa Press

Forma parte del proyecto de esta investigadora textil que lleva por nombre Paños de Guirra y que se compone de una colección de objetos que exploran dentro del ámbito del diseño las posibilidades de la lana de la oveja guirra, una especie autóctona de la Comunidad Valenciana en peligro de extinción a la que la iniciativa Wool4Life da una vida digna, transformándola en diversos tipos de hilos y fomentando su revalorización en el mercado.

Una vez dentro del recinto y tras acercarse a saludar a las personas que la esperaban en los alrededores, la reina Letizia ha aplaudido con entusiasmo a Amenábar tras entregarle tan merecido reconocimiento. El cineasta ha explicado que su filme Mar Adentro pretender ser un bálsamo para seguir en pie, entendiendo la muerte como un proceso dentro de la vida. Y no sólo eso, ha hecho una referencia a la Reina asegurando que "sabe más de cine que todos nosotros juntos".

La Reina y Amenábar conversan durante el acto. Europa Press

No ha sido el único, el director del festival, Luis Alegre, le ha agradecido su presencia porque ayuda a dar visibilidad al cine y a Tudela en concreto. "Gracias por querernos tanto", le ha dicho.

Este acto en Navarra marca el pistoletazo de salida de la agenda real en una semana marcada por la visita de Estado del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier y su esposa, la primera dama Elke Büdenbender, que empieza el miércoles 26. Ese mismo día tendrá lugar la esperada cena de gala en el Palacio Real y el jueves 27 una recepción de honor al mandatario en la embajada germana en España.