Letizia, impresionante en el Palacio Real: su romántico look rosa de Carolina Herrera para el homenaje a la reina Sofía

Imponente, impresionante. Así ha aparecido en la mañana de este viernes, 21 de noviembre, Su Majestad la Reina Doña Letizia en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid. El acto que la ha llevado, junto al rey Felipe, a la princesa Leonor y a la infanta Sofía hasta la que es su residencia oficial es la conmemoración del 50 aniversario de la restauración de la monarquía.

Allí ha tenido lugar un homenaje especial a la reina emérita Sofía, a la que su hijo, el rey Felipe VI, le ha impuesto el Toisón de Oro "por su servicio al país y a la Corona".

Para esta histórica ocasión, doña Letizia ha elegido un romántico conjunto rosa de Carolina Herrera que ya le conocíamos, pues lo estrenó en su visita de Estado a Italia en diciembre del año pasado. Se ha decantado por una de sus firmas de referencia, esta vez con un dos piezas compuesto por una llamativa chaqueta de mangas farola y una falda.

La reina Sofía, la princesa leonor, el rey Felipe, la reina Letizia y la infanta Sofía, durante el acto de conmemoración del 50 aniversario de restauración de la monarquía, este viernes en el Palacio Real en Madrid. JJ Guillén EFE

Confeccionada en lana virgen y rematada con detalles en tweed, incorpora un bordado en la parte frontal, cierre con broche y cuello redondo. También tiene un toque italiano que llega a través de la abertura trasera, un recurso muy característico de la sastrería del país.

El conjunto se completa con una falda confeccionada en el mismo tejido, de corte amplio y un largo que cae por debajo de la rodilla. Si prestamos atención a los matices, este look evoca aquel que la Reina lució en la coronación de Carlos III, con el que se situó entre las figuras mejor vestidas del acto.

Siguiendo una coherente línea monocolor, la consorte española ha elegido un bolso rosa de Magrit y unos slingback con tacón sensato. Como joyas, unos pendientes de oro blanco y brillantes de la firma española Gold & Roses.

En el dedo índice de su mano izquierda, ha lucido el anillo de la firma italiana Coreterno que siempre va con ella. Se trata de un regalo que sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, le hicieron en la Navidad de 2023 y que estrenó en la Pascua Militar de aquel año.

Sobre la joya va grabada la frase Amor che tutto move (El amor mueve todo), una poderosa cita inspirada en la última línea de la magna obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia (A.D. 1320). "Este romántico anillo hecho a mano celebra el amor como una fuerza imparable, que moldea la propia esencia de la existencia, y revela su notable capacidad para mover montañas y manifestar lo extraordinario", dicen desde la página web de la marca.

El homenaje a la reina Sofía

Fue el pasado mes de enero cuando el rey Felipe VI informó de que le había otorgado el Toisón de Oro a su madre, la reina Sofía. En palabras del monarca esta misma mañana: "Gracias por tu compromiso sostenido durante década, y todavía hoy, ejercido con un profundo sentido del deber. La figura de la reina Sofía forma parte de la España democrática".

La Insigne Orden del Toisón de Oro es la máxima distinción que puede conceder la Casa Real española. Se trata de una condecoración de la más alta categoría y un reconocimiento honorífico reservado para aquellas personas que sirven a la Corona. De este collar, de origen medieval, pende un carnero que simboliza, en la mitología de Jasón y los argonautas, el valor y la lucha contra los infieles.

La princesa de Asturias, la reina Letizia, la emérita Sofía y la infanta Sofía tras el acto homenaje. JJ Guillén EFE

Solo cinco mujeres en la historia lo ostentan. La primera en recibirlo fue la reina Beatriz de los Países Bajos, en 1985, cuando el rey Juan Carlos I abrió la Orden del Toisón de Oro también para las mujeres, pues hasta entonces era una orden puramente masculina. Se le entregó aquel mismo año a las reinas Isabel II de Inglaterra y Margarita de Dinamarca.

En 2015, con motivo de su décimo cumpleaños, el rey Felipe VI se lo concedió a su primogénita, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, a la que le finalmente se lo impuso el 30 de enero de 2018, el día que el monarca cumplía 50 años. Es la más joven en tenerlo.

La última y más reciente mujer en recibirlo ha sido la reina emérita doña Sofía, que ha sido homenajeada hoy ante la emoción y el orgullo de su hijo, su nuera y sus nietas, Leonor y Sofía.