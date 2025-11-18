Un collar y una falda con truco: el brillante estilismo de Letizia en los Francisco Cerecedo

Los Premios Francisco Cerecedo son ya un clásico para la Casa Real, y sobre todo para la reina Letizia, que nunca se pierde este galardón de periodismo. Y es que los monarcas acuden a esta cita religiosamente ya desde que eran Príncipes de Asturias.

Para Letizia, estos premios son un momento de especial ilusión, pues se reencuentra con viejos conocidos de su antigua profesión.

Y este año se ha puesto de punta en blanco —o, más bien, en burdeos— para la ocasión. La Reina ha elegido para la cita un conjunto en este color.

Además, ha decidido estrenar falda, esta vez de lentejuelas y tiro alto de la colección navideña del año pasado de Massimo Dutti. Sencilla, pero deslumbrante, por 99,99 euros, se trata de un modelo recto, largo y fluido.

Completa su look un sencillo jersey, también en burgundy, de la firma italiana Falconeri. Se trata de una prenda 100% cashmere de cuello redondo, manga larga con hombro ligeramente caído, que estrenó a principios de año durante la Pascua Militar.

Letizia acude a la entrega de los Premios Francisco Cerecedo. Jesus Briones Gtres

La Reina le da su propio toque a esta sencilla prenda con algo poco común en ella: un collar de eslabones dorado. Sin duda, una elección inesperada, pues la Reina no suele usar este tipo de complemento en su día a día. Y sólo de tanto en tanto se la ve luciendo las perlas de Isabel II.

Lo combina, además, que unos pendientes de estreno también dorados y de doble aro, y su anillo de Coreterno.

Como toque final, Letizia añade a su outfit unos salones de piel granate de Magrit, y una cartera de la misma tonalidad y marca.

La elección de este año contrasta con el sobrio esmoquin negro que vistió en la edición de 2024 de los premios. Entonces se decantó por una prenda masculina y elegante de Mango que había estrenado un lustro antes.

Este año, el burdeos ha monopolizado la entrega de la cuadragésima segunda edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo. En esta ocasión, por cierto, el galardón ha reconocido la labor de Fran Sevilla, periodista de Radio Nacional de España.

El jurado ha destacado de él su "trayectoria de periodismo ejemplar en los lugares más complejos, desempeñando una labor fundamental en la primera frontera del oficio".