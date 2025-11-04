Letizia cambia las reglas del look con tiara: su nueva manera de lucir la Rusa siete años después de estrenarla

Fue en mayo de 2023 cuando el Palacio Real acogió por última vez la visita de un mandatario extranjero a nuestro país, este 4 de noviembre vuelve a abrir sus puertas para celebrar la cena de gala con la que los Reyes agasajan al sultán de Omán, de viaje oficial en España durante tres días.

La velada tiene mucho significado institucional, también a nivel de imagen, pues es un reflejo del boato de la realeza que en nuestra monarquía se dosifica tanto ―a diferencia de lo que sucede en las monarquías europeas―. Y en este sentido, volver a ver a Letizia con tiara después de más de dos años siempre es un acontecimiento.

Antes de la gran cita, la jornada comenzaba con el recibimiento con honores militares de Haitham bin Tariq al Said, que se ha desplazado a España solo, sin su esposa. Para ese primer acto, la Reina escogía un precioso vestido floral de Pertegaz, con lazada al cuello.

Los Reyes, anfitriones en el Palacio Real. Gtres

Un dress code muy diferente del que debe observarse en el banquete, para el que se impone el largo y donde las joyas forman parte fundamental. Así, Letizia ha sacado del armario de Zarzuela el vestido azul de The 2nd Skin. que ya lució en su visita a Holanda en 2024, y una de sus diademas históricas: la Rusa.

La estrenó en 2018 durante una cena de Estado en honor del presidente de China, Xi Jinping, y la ha lucido en varias ocasiones, pero siempre con el pelo recogido en un moño. Sin embargo, hoy ha dado la sorpresa llevándola como una diadema, con el pelo suelto, profusamente trabajado con ondas.

No es la primera vez que recurre a este truco, ya lo hizo con la floral en 2023, durante la cena de gala ofrecida al presidente de Colombia y que, curiosamente, también fue la última vez que lució este tipo de joya sobre su cabeza. De esta manera, la Reina cambia las reglas del look con tiara, señal también del cambio que se produce en la imagen de la institución.

Letizia ha lucido los chatones de pasar y el collar de Omán. Gtres

Por lo que respecta al resto del look, como decíamos ha rescatado un diseño de firma española, de cuello cerrado, manga francesa y falda voluminosa, muy adecuado para la ocasión. En cuanto a las joyas, además de la Rusa, ha elegido los pendientes de chatones de las joyas de pasar y el collar de Omán, una pieza con una gran estrella y eslabones que caían hasta la espalda.

Por el besamanos previo a la cena han desfilado un nutrido grupo de personalidades de distintos segmentos de la sociedad, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las dos nuevas mujeres del equipo de Zarzuela, Rosa Lerchundi, directora de comunicación de Casa Real, y Marta Carazo, jefa de la secretaría de la Reina.

La imagen de Su Majestad doña Letizia en la cena de gala estaba cargada de poderío y renovación. Destacar que la tiara Rusa es una de las más emblemáticas del joyero real. Fue fabricada en el siglo XIX para la reina María Cristina, madre de Alfonso XIII y regente del trono español, y está inspirada en los populares tocados del país que le da nombre, llamado kokoshnik.

La Reina con su tiara renovada, llevándola como diadema. Gtres

Está fabricada en platino, diamantes y perlas. Tras la muerte de su propietaria original pasó a manos de María de las Mercedes, condesa de Barcelona y madre de Juan Carlos I y posteriormente pasóa formar parte de la Casa Real. La reina emérita doña Sofía también la ha lucido en varios actos oficiales en el pasado.