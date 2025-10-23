La elegancia sobria de Letizia en el concierto de los Princesa de Asturias: blusa con flecos de pedrería y pantalón de tiro alto

Octubre es uno de los meses más intensos del año para la Familia Real española, y en concreto para la reina Letizia. Tras presidir el Día de la Hispanidad y hacer varios viajes internacionales -a Bruselas o a Roma- en las últimas semanas, este jueves han arrancado oficialmente las jornadas de los Premios Princesa de Asturias 2025.

Como es tradición, el punto de partida lo marca el concierto previo. El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo ha acogido el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias que, bajo el título Brahms y Dvořák. Grandes maestros del siglo XIX, han interpretado la orquesta Oviedo Filarmonía y el Coro de la Fundación, dirigidos por Lucas Macías.

Se trata del primero de los actos que protagonizan estos días en Oviedo Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Las hijas de los Reyes se han reunido con sus padres desde sus respectivos destinos, la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, y el centro universitario Forward College, en Lisboa.

La reina Letizia ha innovado este año al lucir pantalón y blusa. Gtres

Para la ocasión, Su Majestad la Reina Letizia ha innovado al lucir esta tarde un conjunto de dos piezas compuesto por una blusa y un pantalón. El top es de color azul marino, lleva cuellos camiseros en seda negra y manga corta. La originalidad del diseño reside en los flecos de pedrería en tono azabache que cuelgan del filo de la manga.

El pantalón, por su parte, es de tiro alto, ceñido y con una ligera campana en el bajo. Una vez más, ha optado por lucir la melena suelta con unas ligeras ondas. Como complementos, un clutch en la misma tonalidad de la blusa, unos sencillos pendientes de diamantes y su anillo de Coreterno. En sus pies, zapatos slingback de tacón sensato en charol negro. Los firma Magrit.

La Familia Real a su llegada al auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. EFE

Volveremos a ver a la reina Letizia mañana viernes, 24 de octubre, cuando, junto al rey Felipe, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, reciba en audiencia a los galardonados con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo, a los distinguidos con las Medallas de Asturias 2025 y a los reconocidos como Hijo Predilecto e Hijos Adoptivos 2025.

Y también se encontrarán con los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2025, acompañados por los presidentes de los jurados y los miembros de los patronatos de la fundación, horas antes de la solemne ceremonia de entrega que, como cada año, tendrá lugar en el Teatro Campoamor a partir de las 18:30 horas de la tarde.

La reina Letizia y la infanta Sofía en el palco de honor del Príncipe Felipe. Gtres

Una edición que distinguirá a Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; Eduardo Mendoza, de las Letras; Douglas Massey, de Ciencias Sociales; Graciela Iturbide, de las Artes; Serena Williams, de los Deportes; al Museo Nacional de Antropología de México, de la Concordia; Mary-Claire King, de Investigación Científica y Técnica; y Mario Draghi, de Cooperación Internacional.