La infanta Sofía da un paso al frente en su papel institucional: su histórico encuentro con el presidente de Portugal

La semana termina con una sorpresa del todo inesperada con una protagonista real. Este viernes 17 de octubre la Casa de S.M el Rey ha informado de la visita de la infanta Sofía al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en su residencia oficial.

Se trata de un acto muy relevante que supone un paso al frente en su papel institucional y que marca algo histórico. Es la primera vez que la hija menor de los Reyes se encuentra en solitario con un mandatario y ha sido precisamente en el país que se ha convertido en su segunda casa, pues se encuentra cursando en Lisboa sus estudios universitarios.

Además, la casualidad ha querido que protagonice un hito similar al que llevó a cabo en julio de 2024 la princesa Leonor, realizando su debut en un viaje especial al extranjero precisamente a la capital lusa, donde tuvo a Rebelo de Sousa como anfitrión. Ahora es su hermana quien coge el testigo, aunque los contextos son diferentes.

La Infanta, en una foto oficial con el presidente portugués. Casa de S.M. el Rey

A juzgar por las imágenes distribuidas por Zarzuela, Sofía se ha mostrado tranquila y segura durante un encuentro en el que, además de firmar en el libro de honor, ha tenido tiempo de compartir una charla con el presidente. No han trascendido los detalles pero a buen seguro habrán hablado de la nueva vida de la joven en el país vecino.

Para esta visita, la Infanta ha elegido un estilismo formal, pero juvenil, con unos vaqueros blancos con el bajo deshilachado, top en el mismo color, y americana granate a juego con los zapatos. Una imagen algo distinta a la que lució en su día la heredera al trono, con un traje de chaqueta rojo.

