La historia de la esposa del sultán tras la cancelación de la visita de Estado a España: una socióloga discreta y sin título

Es una de las mujeres menos conocidas de la 'realeza' de Oriente Medio, pero se ha convertido en noticia por dos razones: la muerte de su madre, acaecida el lunes 19 de mayo; y la consecuente cancelación de la visita de Estado a España de su esposo, el sultán de Omán, viaje al que, de todos modos, ella no pensaba asistir. Su nombre es Ahad bint Abdullah Al Busaidiyah, tiene 55 años y pese a ser muy discreta lleva a cabo una importante labor en su país.

El fallecimiento de la suegra del mandatario fue anunciada con un escueto comunicado que decía: "Ha muerto la madre de Lady Al-Jalila, pedimos a Dios que la agrande con su misericordia y la habite en sus vastos jardines". Poco más se sabe del triste suceso, que ha teñido de luto el palacio de Mascate y a la 'primera dama' del país, que se mantiene muy alejada de la vida pública.

Son pocas las ocasiones en las que hemos podido verla en actos institucionales, pues no suele asistir. No participó en el reciente viaje de los monarcas de Holanda, Guillermo y Máxima, a Omán. Tampoco estaba prevista su presencia en el de Haitham Bin Tariq al Busaid a Madrid, que hubiera tenido que comenzar el miércoles 21 de mayo y que se ha pospuesto para más adelante. Esperábamos con ganas el consabido banquete de gala en el Palacio Real, donde Letizia volvería a lucir tiara. No ha podido ser.

Nacida en 1970 en Omán, en el seno de una familia aristocrática del país, la única esposa del sultán estudió sociología y siempre ha estado muy centrada en las causas sociales. Desde que su marido ascendió al trono en 2020, la discreción ha sido la tónica imperante en su vida. Parece no tener interés en el boato real y de hecho no utiliza el título de sultana, sino un tratamiento que se podría traducir como 'La Honorable Señora'.

Al margen de estas consideraciones, lo cierto es que Ahad bint Abdullah Al Busaidiyah realiza una labor fundamental en su país. Trabaja por los derechos de las mujeres y por promover su desarrollo, algo que desarrolla a través de la fundación que lleva su nombre y que creó en 2021. También centra sus esfuerzos en la protección de la infancia y en la promoción y preservación de la cultura omaní, siendo una persona muy influyente en estos campos.

¿Una feminista en la corte de Oriente Medio? Sí, como también lo es Rania de Jordania. El pasado mes de enero, con motivo del quinto aniversario de la llegada al cargo del mandatario omaní, la Princesa organizó una recepción para algunas de las mujeres más influyentes del país de diversos segmentos de la sociedad; un encuentro de poder femenino.

Esta fue una de las pocas veces que se ha dejado ver en las redes sociales del sultanato, con un retrato oficial en el que aparecía elegantemente vestida con un lujoso diseño de terciopelo verde de la firma emiratí Debaj y, lo que llamó aún más la atención, con tiara, una joya que las consortes árabes no suelen usar.

Pero ella sí, eligió una de diamantes, rubíes y esmeraldas, que replicaban los colores de la bandera de Omán, de la que prendía el consabido velo. También llevaba unos vistosos pendientes y un collar a juego. Esto supone otra pequeña rebeldía por su parte.

La 'sultana' se casó en 1989 y es 14 años más joven que su esposo. La pareja ha tenido cuatro hijos, el mayor y heredero es Ministro de Cultura, Deportes y Juventud en el Gobierno de Omán. Ella es una parte fundamental del reinado de Haitham Bin Tariq al Busaid, aunque opere un poco en la sombra, aunque es muy querida y su labor muy reconocida.