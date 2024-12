Meghan Markle al más puro estilo Hollywood: deslumbra en solitario con un vestido palabra de honor en Los Ángeles

La alfombra roja de Los Ángeles fue el escenario que eligió Meghan Markle para aparecer en solitario, con un look espectacular pero sencillo. Apostando por el minimalismo, la duquesa de Sussex lució en la Gala de Otoño de Paley Honors, una fiesta de actores celebrada en un conocido hotel de Beverly Hills, un elegante vestido negro del diseñador Oscar de la Renta, con escote corazón sin tirantes y una apertura central en la falda que llegaba a la mitad del muslo.

El diseño, de inspiración retro, con fruncidos en la parte superior y recto en la inferior, también incluía una pequeña pero llamativa cola. Se trata de un outfit muy en línea con los que Meghan suele lucir, que culminó con unas sencillas pero estilosas sandalias de tacón alto de aguja de Celine.

En cuanto a la elección de las joyas, la mujer del príncipe Harry lució un collar personalizado de Logan Hollowell, una pulsera Love de Cartier y anillos de Lorraine Schwartz y Engender.

Completó su look de estrella con un recogido desenfadado, con mechones sueltos alrededor del rostro, y un maquillaje muy natural: piel luminosa con un toque de colorete rosado e iluminador en las mejillas, eyeliner negro, tanto en la parte superior, como inferior del ojo, máscara de pestañas, sombras en tonos tierra y un brillo de labios. Siguiendo la línea minimalista y natural, Meghan Markle lució una manicura que pasaba desapercibida, con diseño corto y barniz en color crema.

Meghan Markle en una fiesta de actores en Los Ángeles. Gtres

Esta vez, la aparición fue en solitario, ya que el príncipe Harry se encontraba en Nueva York en la cumbre Dealbook Summit de The New York Times. Mientras ella posaba entre flashes, él aprovechaba su evento para desmentir todos los rumores sobre la separación del matrimonio.

"Aparentemente, hemos comprado o nos hemos mudado de casa 10 o 12 veces. También nos hemos divorciado unas 10 o 12 veces. Así que es como, ¿qué?", bromeó. Además, hizo mención de la princesa Diana, y aseguró que habría estado orgullosa de él: "Siento que es la vida que mi madre quería para mí".

El motivo de la llegada de Meghan a la fiesta no fue otro sino que esta se celebraba en honor a su amigo, el actor, escritor y compositor estadounidense, Tyler Perry, con el que mantiene muy buena relación. Tanto es así, que Perry ya forma parte de la familia, siendo el padrino de Lilibet, la hija de tres años del matrimonio.

Una relación especial

El magnate estadounidense se hizo amigo de la duquesa de Sussex y el príncipe Harry después de que abandonaran la familia real en el año 2020 y pasaran por varias dificultades para mudarse en medio de la pandemia. La pareja se dirigió originalmente a Canadá, pero Perry les ofreció su mansión de 15 millones de dólares en Beverly Hills, así como un equipo de seguridad, mientras decidían sus próximos movimientos, todo en total secreto.

En el cumpleaños de Meghan, en agosto de 2022, el actor le rindió un sentido homenaje en las redes sociales. El actor compartió una foto especial de la mujer del príncipe Harry durante una visita a Sudáfrica en 2019, en la que se la puede ver agachada mientras besa la mano de una niña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tyler Perry (@tylerperry)

"He estado en primera fila en tu vida durante los últimos años. Te he visto soportar cosas que habrían destrozado a mucha gente. Estoy increíblemente orgulloso de ver lo felices que sois ahora tú, tu marido y tus hijos. Me llena de alegría decirte feliz cumpleaños, Princesa Meghan", puso Perry en el post que subió a Instagram.