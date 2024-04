La versión más bucólica de Mary de Dinamarca: look campestre, ciervos y mensaje ecologista

Un nuevo acto en solitario para la esposa de Federico X y un nuevo triunfo. Su popularidad va en aumento y su visibilidad institucional, también. La reina Mary de Dinamarca ha mostrado su lado más campestre y eco participando en la inauguración de una nueva de las zonas naturales más visitadas del país, Jægersborg Dyrehaven, al norte de Copenhague.

Vestida con ropa ad hoc para pasear por la naturaleza, no solo desveló el nuevo monograma del Rey colocado en la puerta de entrada, también liberó dos nuevos ciervos que inician una nueva vida en ese parque natural. No estaba sola, la acompañaba el ministro de Medio Ambiente, Magnus Heunick, y un nutrido grupo de personas que no perdieron la oportunidad de acercarse al lugar para verla de cerca.

La Reina los saludó amablemente y recibió algunos regalos, como un retrato hecho por una pequeña que la había pintado con tiara y granes joyas. Sin embargo, el estilismo elegido para la ocasión nada tenía que ver con ese lujo y boato de los eventos reales.

Mary de Dinamarca fue la encargada de liberar dos nuevos ciervos para el parque. Casa Real danesa.

Mary vestía pantalones de caza en verde caqui, que son de estreno, un chaleco acolchado de Seeland, un jersey de cuello vuelto de Polo Ralph Lauren y unos botines tipo campero de Penélope Chilvers. Por supuesto, no faltaba uno de sus habituales sombreros.

La nueva consorte de Dinamarca disfrutó enormemente del paseo por la zona, muy rica en flora y fauna, y pronunció un discurso muy conectado con la ecología en el que habló del efecto que tiene la naturaleza en su estado anímico.

"Desde que era muy pequeña deseaba salir fuera cuando estaba dentro. Todavía tengo esas ganas. Y mi encuentro con la naturaleza única de Dinamarca lo ha aumentado. El bosque me llena de calma y energía al mismo tiempo, ya sea un viaje sola o con la familia y los perros o a caballo. Es como si tuviera un mejor control de mis pensamientos y más ideas creativas en el bosque que frente al escritorio", empezaba diciendo.

A continuación, ensalzaba la riqueza del parque y también tenía un recuerdo para su marido. "Nuestra naturaleza es fantástica, pero también frágil. Por eso debemos cuidarla. Con la ampliación actual del parque de Jægersborg, cuidamos la naturaleza. A partir de hoy, Dyrehaven será un cuarto más grande para la alegría de todos los que amamos venir aquí y para las 116 especies en peligro de extinción que viven en este bello entorno, que constituye un auténtico ejemplo de biodiversidad", confesó.

Mary desveló el nuevo monograma de Federico X a la entrada del parque. Casa Real danesa.

Antes de desvelar el nuevo monograma, recordó al rey Federico: "La naturaleza estuvo aquí primero, incluso antes de que aparecieran los primeros monogramas reales en las puertas rojas. Según la tradición, el monograma cambia con el cambio de trono, y estoy deseando ver el de mi marido, el rey Federico X. Dejemos que el nuevo monograma nos recuerde que después de una generación viene una nueva y que las generaciones futuras, como nosotros, necesitan una naturaleza diversa en equilibrio".