"Pienso en todas las vidas afectadas por el cáncer": las frases más importantes del comunicado de Kate Middleton

Este viernes 22 de marzo, Kate Middleton ha puesto fin a semanas de rumores y especulaciones con un emotivo anuncio. La princesa de Gales ha declarado en un vídeo que padece cáncer y que está siendo sometida a tratamiento de "quimioterapia preventiva".

En el vídeo, grabado por la BBC hace dos días en Windsor, la princesa aclara su situación, sin especificar el tipo de tumor que padece. Sí afirma, sin embargo, que fue descubierto durante la operación abdominal a la que se sometió el pasado mes de enero.

Kate Middleton pronunció un discurso marcado por frases tan emotivas como profundas. Además del agradecimiento a todos los mensajes de apoyo, la princesa destacó: "Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida".

[La comunicación no verbal del video de Kate Middleton que anuncia que padece cáncer: atención a lo que no dice]

La princesa hace, sin duda, referencia a estas semanas en las que además de enfrentarse a su operación, procesar su recuperación y el surgimiento de la enfermedad, se convirtió en el blanco de comentarios y especulaciones.

Otro de los mensajes más importantes transmitidos por la princesa fue: "Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia". La princesa reafirma la importancia de respetar su privacidad y el gran apoyo que recibe de su familia y especialmente de su esposo, quien también fue víctima de numerosos rumores.

La princesa pretendió, sin embargo, tranquilizar: "Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu".

Kate Middleton también tuvo palabras para los enfermos actuales de cáncer: "En este momento, también pienso en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos aquellos que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no perdáis la fe ni la esperanza. No estáis solos".