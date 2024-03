El diseñador Pierpaolo Piccioli abandona la casa Valentino tras 25 años de trabajo

“No todas las historias tienen un principio y un final, algunas viven una especie de eterno presente que brilla con una luz intensan, tan fuerte que no deja sombras” así comienza el post que ha colgado Pierpaolo Piccioli, diseñador de la casa Valentino, en sus redes sociales esta misma tarde.

Una emotiva epístola que anuncia su despedida de la que ha sido su casa, Valentino, durante nada menos que un cuarto de siglo.

Y continuaba: "Llevo 25 años en esta empresa, y durante 25 años he existido y convivido con las personas que han tejido los hilos de esta hermosa historia que es mía y nuestra. Todo ha existido y existe gracias a las personas que he conocido, con las que he trabajado, con las que he compartido sueños y creando belleza, con las que he construido algo que es de todos, y que permanece inmutable y tangible. Esta herencia de amor, sueños, belleza y humanidad, la llevo conmigo, hoy y siempre".

"Gracias a Valentino y Giancarlo Giammetti, que me dieron sus sueños. Gracias a todas y cada una de las personas que han hecho esto posible de una forma u otra, ha sido un privilegio y un honor compartir mi viaje, y mis sueños, con vosotros", finalizaba el diseñador.

Cuarto de siglo en Valentino

Pierpaolo Piccioli comenzó a trabajar en Valentino en 1999. Tras su paso por Fendi, el creativo se hizo cargo del diseño de accesorios de la casa italiana, junto a Maria Grazia Chiuri.

En 2008, tras la retirada de Valentino, los dos diseñadores asumieron la dirección creativa de la firma, y ocho años después, en 2016, el fichaje de Maria Grazia por Dior provocó que Piccioli asumiera el control de la nave.

“Estoy agradecido a Pierpaolo por su papel como director creativo y por su visión, compromiso y creatividad, que han llevado a la maison Valentino a ser lo que representa hoy”, ha confirmado Jacopo Venturini, CEO de Valentino en un comunicado a los medios.

Una casa con historia

Fundada en 1960 por el diseñador Valentino Garavani, la casa fue adquirida por Mayhoola, un fondo de inversión controlado por la familia real qatarí en 2012, lo que dejó paso a un periodo de fuertes inversiones en su red de tiendas, además de un rápido crecimiento.

“Extendemos nuestra más profunda gratitud a Pierpaolo por escribir un capítulo importante en la historia de la maison Valentino. Su contribución durante los últimos 25 años dejará una huella indeleble”, ha dicho Rachid Mohamed Rachid, presidente de Valentino en el mismo comunicado a los medios.

La última colección de Piccioli se presentó hace unas semanas en el interior de la famosa mansión de Karl Lagerfeld en la rue de l’Université de París, y quizás a modo de presagio, toda la colección se confeccionó en color negro.