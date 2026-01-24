Ya es oficial: podrás financiar hasta el 100 % de tu primera vivienda si tienes hijos en España o menos de 35 años

Comprar una vivienda en España es casi una misión imposible para muchos jóvenes. Más allá de unos salarios que no acompañan y un coste de vida que no deja de subir, los precios del mercado inmobiliario siguen al alza año tras año. No es de extrañar, por tanto, que la edad media de emancipación en España no pare de retrasarse, situándose ya entre las más altas de Europa y superando con creces los 30 años.

Un escenario ya de por sí complicado en el que cualquier ayuda económica puede marcar la diferencia. Sin embargo, hay una medida que siete de cada diez españoles aseguran no conocer: los avales ICO. Se trata de una iniciativa impulsada por el Gobierno con el objetivo de facilitar el acceso a la primera vivienda tanto a jóvenes como a familias con hijos menores, según detalla la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

Esta ayuda permite financiar hasta el 100 % del valor del inmueble mediante un aval estatal que cubre hasta el 20 % del préstamo hipotecario o hasta el 25 % de la vivienda si esta cuenta con una calificación energética D o superior. Una línea de avales ICO que se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2027, según fuentes oficiales.

A pesar de ello, el desconocimiento generalizado y la complejidad del trámite, con una coordinación administrativa que no siempre resulta ágil, han hecho que desde su lanzamiento apenas se hayan formalizado 9.125 operaciones avaladas. De estas, poco más de 6.000 corresponderían a menores de 35 años. Unas cifras que, no obstante, se espera que aumenten de forma significativa a lo largo de este 2026.

Para acceder u optar al aval, es necesario tener menos de 35 años o hijos menores a cargo y contar con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros en caso de solicitantes individuales (o hasta 75.600 euros si se trata de dos compradores). Además, la vivienda debe ser la primera en propiedad y estar destinada a uso habitual.

Cuánto tiempo cubre el aval ICO

El aval ICO se mantiene activo durante los primeros 10 años del préstamo hipotecario, incluso si el plazo total de la hipoteca es superior. Durante ese período, la vivienda debe seguir siendo la residencia habitual del beneficiario, condición imprescindible para mantener a cobertura del aval.

Quién puede solicitar el aval ICO

Este programa está dirigido principalmente a dos perfiles concretos: jóvenes menores de 36 años y familias con hijos menores a su cargo. En ambos casos, deben tratarse de compradores de una primera vivienda habitual y permanecer en España. Además, no se admite más de dos titulares por hipoteca, y si hay dos, ambos deben cumplir con los requisitos.

Entre las condiciones generales, se exige tener residencia legal en España de forma continua durante los dos años anteriores a la solicitud, no haber sido propietario de otra vivienda, y no utilizar el inmueble para actividades económicas.

También se excluye a quienes figuren en situación de morosidad en la CIRBE o tengan un patrimonio superior a 100.000 euros. El precio de la vivienda tampoco puede superar el límite fijado en cada comunidad autónoma.

Requisitos y documentación necesaria

En el caso de los jóvenes, además de no haber cumplido los 36 años en el momento de firmar la hipoteca, sus ingresos no pueden superar 4,5 veces el IPREM. Si son dos solicitantes, se toma como referencia la suma del límite individual.

Para formalizar la solicitud del aval, será necesario presentar documentación que acredite el cumplimiento de todos los requisitos: desde el padrón o el DNI para demostrar la residencia legal, hasta el libro de familia o la partida de nacimiento de los hijos en caso de familias con menores a cargo. También se pide un certificado negativo catastral para confirmar que no se posee otra vivienda, el certificado energético del inmueble y un informe de tasación.

El préstamo lo concede una entidad financiera con sus propios recursos, y será esta la que determine el tipo de interés y otros productos asociados. Como en cualquier hipoteca, es posible realizar amortizaciones anticipadas y en caso de cancelación total, el aval del ICO quedará automáticamente extinguido.