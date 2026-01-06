Ya es oficial: miles de familias en España podrán recibir hasta 2.400 € al año este 2026 si cumplen estos requisitos

Tres de cada cuatro familias en España enfrentan serios problemas económicos y grandes dificultades para llegar a final de mes. Un escenario en el que no solo intervienen los bajos sueldos y la inflación, sino también un coste de vida creciente, una lista de la compra cada vez más cara y una crisis inmobiliaria que complica aún más la situación para muchas de estas familias.

El impacto es especialmente duro en aquellos hogares con hijos y aún más en las familias numerosas, monoparentales o en aquellas donde algunos de sus miembros presentan algún tipo de dependencia. En estos casos, hacer frente a cualquier imprevisto se convierte en un reto mayúsculo y cualquier ayuda económica puede marcar la diferencia para aliviar la presión financiera del día a día.

Precisamente una de esas ayudas que cada año busca aliviar los gastos que puedan afrontar estas familias es el cheque familiar. Un beneficio otorgado por la Agencia Tributaria que busca reducir esa carga económica de los hogares con más miembros y que va desde los 1.200 euros para las familias numerosas hasta los 2.400 euros para aquellas de categoría especial.

Esta ayuda se puede encontrar en el apartado de la Agencia Tributaria de 'Ciudadanos, familias y personas con discapacidad' y concretamente en la categoría 'Deducción por familia numerosa'.

Esta actúa como una deducción en la cuota de la declaración de la renta que puede aplicarse en tres variantes: si la cuota diferencial es positiva, si la cuota diferencial es negativa y si la cuota diferencial es cero.

Cómo y quienes pueden solicitar el cheque familiar

Existen dos formas de beneficiarse de esta deducción: anticipadamente o al hacer la declaración de la renta. En el primer caso, el importe puede cobrarse de forma anticipada presentando el modelo 143 ante la Agencia Tributaria. Sin embargo, si se opta por esta vía, no se podrá aplicar la deducción nuevamente en la declaración del IRPF.

La segunda opción es no solicitar el abono previo y esperar a hacer la declaración de la renta. En ese momento, si la declaración sale a pagar, se puede restar el importe del cheque familiar de la cuota final. Y si el resultado es negativo o cero, es posible solicitar directamente la devolución del importe correspondiente.

En cuanto a quiénes pueden pedirlo, este apoyo económico está destinado a familias monoparentales con hijos (padres o madres solteras), familias numerosas tanto de categoría general como especial y familias con hijos que tengan discapacidad reconocida.

Cuál es el importe

La cantidad que se recibe por el cheque familiar varía en función del número de hijos a cargo y del tipo de familia. En general, el importe es de 1.200 euros anuales (lo que equivale a 100 euros al mes) para familias numerosas de categoría general, familias monoparentales con dos hijos y aquellas con hijos que tengan una discapacidad reconocida.

No obstante, en el caso de familias numerosas de categoría especial, es decir, con más de cinco hijos, la ayuda se duplica y asciende a 2.400 euros al año. Para poder acceder a este beneficio, es necesario cumplir con ciertos requisitos.

Entre ellos, estar dado de alta en la Seguridad Social o en una mutualidad, ya sea trabajando por cuenta propia o ajena. También pueden solicitarlo quienes reciban prestaciones por desempleo, pensiones de la Seguridad Social o de Clases Pasivas o quienes, sin estar en el régimen general, cobren prestaciones similares a través de mutualidades alternativas.

Además, es imprescindible acreditar la conciliación de familia numerosa mediante el título oficial correspondiente o cualquier otro documento válido que lo justifique.