Rocío, madre española: "La receta de tortitas de brócoli favorita de mi hija lleva avena y es muy nutritiva"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 4

El brócoli es una de esas verduras con fama de complicadas para muchos niños en España. En muchos hogares con niños, su presencia en el plato suele acabar en rechazo antes incluso de dar el primer bocado. Da igual que sea saludable o que forme parte de una dieta equilibrada porque a menudo incluirla en los menús semanales acaba por convertirse en un verdadero quebradero de cabeza para muchas familias.

Sin embargo, cada vez son más las familias que optan por seguir una sencilla estrategia: cambiar la forma de presentarlo. En estos casos transformar el brócoli en recetas más apetecibles, con texturas suaves y sabores conocidos puede marcar la diferencia. No se trata de esconder la verdura, sino de integrarla de manera natural en los platos de los más pequeños.

Esto es precisamente lo que propone Rocío, madre y creadora de contenido en TikTok bajo el nombre de @mama_atomica, donde comparte recetas para el día a día. Una de las más destacadas es la de sus tortitas con brócoli, elaboradas con harina de avena, copos de avena, maicena y mozzarella.

♬ A otro ritmo - Ana Mena @mama_atomica 🌱 Tortitas de brócoli de Mamá Atómica La primera receta que le preparé a mi hija Blanca cuando tenía apenas un añito… y hasta hoy siguen siendo un éxito en casa. 💚✨ Suaves, llenas de sabor y perfectas para peques (y no tan peques). 👇🏼 Qué vamos a necesitar: • 1 brócoli cocido al vapor • 4 cucharadas de harina de avena(la mía certificada sin gluten) • 2 cucharadas de copos de avena (los míos son finos y sin gluten) • 1 taza grande de mozzarella rallada • 2 huevos • 1 cucharada de maicena 🔥 Para la salsa de yogur: • 1 yogur griego sin azúcar • Un chorrito de AOVE • Zumo de limón • Sal • 1 cucharada de mostaza a la antigua • 1 cucharadita de cebolla en polvo ➡️ Preparación: Forma tus tortitas y cocínalas al horno 20 min a 200°C (calor arriba y abajo, sin ventilador). Si las haces a la sartén, 3 minutos por cada lado a fuego medio. Quedan doraditas, tiernas y tan deliciosas. ✨ Y ahora dime… ¿tú también eres #BroccoliLover?

Una combinación que suaviza el sabor de la verdura y da como resultado un plato muy fácil y rápido de preparar, económico, muy nutritivo y apto para pequeños y mayores. Además, estas tortitas funcionan especialmente bien como comida o cena rápida, pero también como recurso para llevar al colegio o dejar listas con antelación.

Un tipo de receta que facilita el normalizar el consumo de verduras desde edades tempranas en el hogar familiar. Una forma práctica de mejorar su alimentación sin complicaciones y adaptada al ritmo real de muchas familias.

Las tortitas de brócoli de Rocío

Las tortitas de brócoli que propone Rocío parten de una idea sencilla: aprovechar el brócoli ya cocinado al vapor y combinarlo con ingredientes habituales en muchas despensas familiares y además nutritivos. En este caso, el objetivo no es enmascarar la verdura, sino darle una textura y un sabor más amables, alejados del brócoli hervido que muchos niños rechazan.

La receta se basa en triturar ligeramente el brócoli cocido con huevo, harina de avena, copos de avena y un pequeño aporte de maicena para conseguir un exterior más crujiente. El toque final lo pone la mozzarella que ayuda a que las tortitas queden jugosas y se mantengan compactas tanto al horno como en la sartén.

Ingredientes Ingredientes para hacer tortitas de brócoli 1 brócoli

2 huevos

4 cucharadas de harina de avena

2 cucharadas de copos de avena

1 cucharada de maicena

1 puñado generoso de mozzarella rallada

sal al gusto Ingredientes para la salsa de yogur 1 yogur griego natural

1/2 cucharada de ajo en polvo

1 cucharada de mostaza

Una pizca de sal

Un hilo de aceite de oliva virgen extra

Un chorrito de zumo de limón Paso 1 Lava bien el brócoli, trocéalo y cuécelo al vapor con un vaso de agua y una pizca de sal durante 7 minutos, desde que el agua empieza a hervir. Paso 2 Escurre muy bien el brócoli para eliminar el exceso de agua. Paso 3 Colócalo en un bol o vaso batidor y añade los huevos, la harina de avena, los copos de avena y la maicena. Paso 4 Incorpora la mozzarella rallada y bate ligeramente, sin triturar en exceso para que no quede un puré. Paso 5 Si la mezcla está húmeda deja reposar unos minutos hasta que la avena absorba el líquido. Paso 6 Precalienta el horno a 200 ºC y cubre una bandeja con papel de hornear. Paso 7 Con ayuda de una cuchara, forma pequeñas tortitas sobre la bandeja. Paso 8 Hornea durante 20 minutos sin necesidad de darles la vuelta y hasta que estén doradas y esponjosas. También puedes hacerlas en la sartén a fuego medio y con un poco de aceite. Paso 9 Para la salsa, mezcla todos los ingredientes en un bol, remueve bien y sirve como acompañamiento.

Una de las ventajas de este plato es su rapidez y practicidad. La preparación apenas lleva unos minutos y el horneado ronda los 20 minutos. En cuanto al coste, se trata de una receta económica y accesible que ronda los 4 o 5 euros. Una cantidad con la que podremos obtener varias tortitas, suficientes para una comida o cena familiar.

Un plato económico, nutritivo y pensado para el consumo habitual, sin necesidad de gastar en ingredientes especiales o de aumentar el presupuesto en la cesta de la compra.

Beneficios nutricionales

Estas tortitas de brócoli son especialmente prácticas y fáciles de preparar, también destacan por su perfil nutricional equilibrado, especialmente pensado para niños en etapas de crecimiento.

El brócoli aporta una cantidad relevante de vitamina C, ácido fólico y antioxidantes, nutrientes que contribuyen al buen funcionamiento del sistema inmunitario. Al utilizarlo cocinado al vapor, también se conservan gran parte de sus propiedades sin añadir grasas innecesarias.

Por otro lado, la base de harina de avena y copos de avena suma un extra de fibra y energía de liberación lenta, lo que ayuda a mantener la saciedad durante más tiempo y favorece una digestión más estable. Este tipo de hidratos de carbono complejos son especialmente interesantes en la alimentación infantil, ya que evitan picos de azúcar y aportan combustible sostenido para la actividad diaria de los niños.

A ello se añade el aporte de proteínas de calidad procedentes del huevo y la mozzarella, fundamentales para el crecimiento y el mantenimiento de la masa muscular. El queso también contribuye al calcio, clave para la salud ósea.