Erica, madre de una hija adolescente: "Cobramos un alquiler de 270 € a nuestra hija para prepararla para la vida"

Son muchos los que relacionan la entrada en la vida adulta con tener las llaves de su propia vivienda o con la salida de la casa familiar. Sin embargo, esta es una meta cada vez más difícil de alcanzar para muchos jóvenes y adultos en España e incluso en toda Europa. Y es que, a los sueldos bajos se suma la incertidumbre económica, la inflación, la constante subida en el mercado inmobiliario...

Factores que hacen que independizarse sea un objetivo cada vez más inaccesible y que impulsa cada vez más a muchos hijos a acabar volviendo a casa de sus padres después de experimentar la independencia. Según un estudio reciente de Unobravo, la edad media de independización en toda Europa supera ya los 25 años, lo que significa que la mayoría de adultos jóvenes no abandonan el hogar familiar hasta bien entrada la veintena.

España en concreto ocupa el octavo lugar en Europa y el español medio se muda a los 30 años, unos 3,5 años más tarde que la norma europea, siendo las mujeres las que antes suelen abandonar el hogar familiar en torno a los 25,9 años (los hombres a los 28,1 años), según estos datos.

Una realidad muy distinta a la de países como Estados Unidos, donde es habitual dejar la casa familiar al iniciar la universidad. En los casos más tardíos esa independencia suele llegar al concluir la etapa universitaria y al dar el salto al mundo laboral. Y es que, allí, muchos padres ven la independencia como una etapa formativa esencial. Es el caso de la familia Archie, que vive en un rancho en Texas.

Cuando su hija Kylee terminó el instituto, siguió viviendo con ellos durante nueve meses. Pero sus padres, Erica y Cody, decidieron aplicar una norma poco habitual: comenzaron a cobrarle alquiler.

Le exigieron 300 dólares mensuales (unos 274 euros), con una posible rebaja de 100 si se encargaba de hacer la compra semanal. "El objetivo era que se diera cuenta de que no todo es gratis y también empezar a prepararla para la edad adulta. Cuando una persona entra en el mercado laboral, tiene que ser responsable tanto de su alquiler como de su comida", explicaba Cody en una entrevista con Fox.

Durante esos nueve meses, Kylee trabajó y consiguió ahorrar lo suficiente para mudarse por su cuenta. Así lo contó en un vídeo de TikTok. Para sus padres, esta experiencia fue clave: "Creo que ha adquirido una mayor perspectiva sobre lo que cuestan las cosas en el mundo real", aseguran.

La realidad en España es bien distinta, no solo por los datos anteriormente mencionados, sino porque alquilar una vivienda en solitario en muchas de las comunidades autónomas españolas no es viable ni destinando el 100 % del salario medio. Un precio de alquiler que no ha dejado de aumentar en los últimos años y que complica aún más tanto el ahorro como la posibilidad de independizarse para muchos jóvenes y, cada vez más también para muchos adultos.