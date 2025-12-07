Jessica, madre de tres niños: "Lo que compramos para 7 días para una familia de cinco nos cuesta 159 euros"

Hacer la compra semanal se ha convertido en un auténtico reto para muchas familias españolas, especialmente ante la continua subida en el precio de los alimentos. Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la cesta de la compra subió un 0,83 % solo en noviembre, prolongando la tendencia alcista del otoño. A ello se suma, en diciembre, el habitual encarecimiento de los productos por la campaña navideña.

Entre los productos que más se han encarecido destaca la carne, que acumula ya cuatro meses consecutivos de subidas y es un 13,5 % más cara que en junio de 2024. También se han incrementado los precios del pescado, los lácteos y los huevos, dificultando aún más llenar el carro de la compra, sobre todo en familias con hijos.

Una situación especialmente complicada para hogares con más de dos niños, como el de Jessica (@amamarte en TikTok), una madre de tres hijos que comparte en redes sociales cómo organiza el presupuesto y la compra semanal para una familia de cinco. Una cesta básica que ya de por sí supone un reto logístico y económico, y que ahora se encarece semana tras semana.

Una compra semanal en la que Jessica se ha gastado 159,11 euros a pesar de no haber sido una compra demasiado planificada: "Esta semana quería tirar de despensa porque no vamos a estar mucho en casa, pero siempre me acabo liando", reconoce en uno de sus vídeos

En su carro no faltan productos básicos como el pan para congelar y preparar los bocadillos escolares, tortitas de legumbres, piquitos y alimentos de fondo de despensa como atún con tomate, jamón cocido, butifarra, lomo embuchado o queso.

La base de la compra de Jessica cuenta además con frutas, verduras, pescado y carne para congelar. Aunque reconoce que prefiere comprar la carne en carnicería, a menos que la adquiera expresamente para congelar. En su cesta semanal no falta una col, merluza, tomates, plátanos, manzanas, naranjas, fresas, boniato, pechugas de pollo y varias docenas de huevos.

Tampoco faltan artículos de uso diario como bebida de almendras, yogures de cabra, yogures bebidos, pan de molde, refrescos, agua con gas, chocolate sin azúcar, caldo de pescado o incluso suplementos de Vitamina C, para reforzar las defensas de cara a los resfriados típicos de esta época del año.

A todos estos productos se suman otros destinados a cubrir las necesidades del resto de la familia, incluidos sus animales. Jessica explica que, además de los cinco miembros del hogar, también cuidan de un gato, un perro y varios peces, por lo que en el carrito entran también comida para mascotas y arena para el gato.

La despensa se completa con productos puntuales pensados para los días más ajetreados y pequeños antojos, como rollitos para cenas de emergencia, torreznos, galletas para alguna merienda, refrescos o chocolate. Aun así, el ticket final de la compra se mantiene por debajo de los 160 euros, una cifra ajustada teniendo en cuenta que se trata de una familia numerosa y con mascotas. Un tipo de contenido que cada vez más personas en España consultan en redes sociales, buscando ideas reales para organizar su compra semanal sin salirse del presupuesto.