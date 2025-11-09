Candela Peña (52), se sincera sobre su vida sin relaciones desde hace 5 años: "No me han debido de enseñar a amar"

Candela Peña (52 años) es una de las actrices más reconocidas del cine y la televisión en España, gracias al talento y versatilidad que ha demostrado innumerables veces en ambas pantallas y también en el teatro. Ha brillado en películas como Te doy mis ojos, Princesas o Una pistola en cada mano, que le han valido varios premios GOYA y también ha dejado huella en series como Hierro o El caso Asunta.

Pero más allá de su carrera, la actriz destaca por tener una personalidad arrolladora y sin filtros. Y es que, allá donde va, rompe tabúes y habla de todo con la naturalidad que la caracteriza. En su paso hace unos meses por el podcast de A solas con de Vicky Martín Berrocal, hablaba precisamente sobre algunos de los desafíos que preocupan también diariamente a miles de mujeres en España como: la menopausia, la maternidad en solitario o incluso la ausencia de relaciones que vive desde hace años.

Una charla en la que Candela volvió a mostrarse tan sincera como siempre al hablar de su vida personal, marcada por una maternidad en solitario pero también por la autoexigencia profesional: "Yo no sé amar muy bien, no me han debido de enseñar a amar (...) No he dado prioridad al caballero en mi vida, he dado prioridad a ponerme yo en valor, a buscarme la vida... Me dejo la vida por mi curro, por mi gente", aseguraba durante la entrevista.

También volvía a hacer gala de su espontaneidad admitiendo que no tiene relaciones desde hace cinco años. Así lo confesaba a Vicky Martín Berrocal: "No he hecho un pincho desde hace ni se sabe, los que me miran tampoco me dicen nada. Llevo desde 2019, desde antes de la pandemia. La pandemia acabó con todo", aseguraba la actriz en el podcast pero restándole importancia en su vida: "Tampoco es que tenga una prisa loca".

Un parón que la actriz asocia a su situación sentimental actual: "Si estoy en pareja soy una persona con cierta actividad, pero si no tengo pareja me cuesta y llevo sin pareja todo este tiempo", confesaba con honestidad. "Me puse un DIU y la ginecóloga me dijo 'es lo último que entró, te lo tengo que quitar, no te vas a quedar embarazada de nadie", exponía también con humor.

Y es que, a sus 52 años, Candela Peña habla de amor con una mezcla de realismo y sin filtros, reconociendo tanto sus preferencias como sus errores del pasado. "A mí me gustan los hombres un poco pijos", asegura. Pero también admite haber elegido mal más de una vez: "Me he enamorado de quien no te tienes que enamorar nunca jamás".

Y aunque el deseo no ha desaparecido para la actriz, sí reconoce el freno que muchas mujeres comparten a estas edades. "La gente a estas edades ya tiene familia y piensas: ¿cómo le voy a decir a ese hombre que me gusta si tiene su mujer y sus hijos?", reflexiona.

Candela Peña tampoco evitó reflexionar, durante su paso por el podcast, sobre la importancia de sentirse bien a cualquier edad, aceptando con naturalidad los cambios y "las imperfecciones" propias de cada etapa. Para la actriz, la belleza auténtica no tiene que ver con el perfeccionismo ni con estándares inalcanzables: "Yo nunca uso filtros ni nada de eso en Instagram, la gente tiene que saber verse mona con 30, con 40, con 50, con 60... Tenemos que mostrarnos como somos y normalizar un poco", asegura.