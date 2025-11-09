Milagros, madre soltera con un salario de 500 euros: “Vivo a 50 kilómetros de mi trabajo, una habitación son 750 €”
La madre soltera que trabaja en Valencia confesó que ve imposible pagarse una vivienda en la ciudad: "No me da el sueldo y no me alquilaron por tener hijo".
El problema del precio de la vivienda, junto a la precariedad estructural del mercado laboral español, han ocasionado que la clase media poco a poco vaya desapareciendo.
La realidad es que a lo largo de los años los españoles han ido perdiendo poder adquisitivo, con sueldos que no se equiparan o son insuficientes para costear la vida en España.
Tanto es así que 4,3 millones de personas viven en situación de exclusión severa, según datos del IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Así, aparecen casos como el de Milagros, una madre que contó a los reporteros de Telecinco que no puede pagar un alquiler.
Vivir a 50 km del trabajo
Milagros trabaja a tiempo parcial en Valencia y cobra 500 euros mensuales, pero ha tenido que buscar hogar en una localidad a 50 kilómetros porque no puede hacer frente a un alquiler en la ciudad.
"Pregunté por una habitación para mí y para mi niño, me dijeron 700, 750 euros al mes y además no me alquilaban por el niño", contó con asombro la madre.
Esto último es relativamente común en los alquileres. Muchos propietarios temen alquilar sus pisos a familias o a madres solteras, ya que, al tener hijos pueden dejar de pagar el alquiler y declararse población vulnerable, por lo que legalmente podrían residir en el piso.
El caso de Milagros no es único, alrededor del 17% de las familias con hijos a cargo se encuentran en una situación de pobreza laboral. Tienen trabajo, pero no suficiente sueldo para cubrir las necesidades básicas.
Según un estudio realizado por Save The Children, las mujeres y los jóvenes de entre 16 y 29 años son los más afectados por la pobreza. El estudio muestra que al menos un 24% de los miembros de este grupo trabaja más de medio año o con medias jornadas.
Con esto, María, una mujer autónoma, contó a los periodistas de Telecinco que también sufre a la hora de pagar el alquiler de su vivienda y de su local y todos los gastos del mes: "Lo que gano es para pagar, sin hijos, porque ya como tenga un hijo me tiro de un puente".
Esta situación en la que la precariedad laboral y la crisis de la vivienda han intentado evaporar a la clase media ha hecho también que los jóvenes vean un futuro gris. Incluso, un 29% de los menores en España se encuentra en situación de pobreza infantil.