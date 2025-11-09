Milagros, madre soltera con un salario de 500 euros: “Vivo a 50 kilómetros de mi trabajo, una habitación son 750 €”

El problema del precio de la vivienda, junto a la precariedad estructural del mercado laboral español, han ocasionado que la clase media poco a poco vaya desapareciendo.

La realidad es que a lo largo de los años los españoles han ido perdiendo poder adquisitivo, con sueldos que no se equiparan o son insuficientes para costear la vida en España.

Tanto es así que 4,3 millones de personas viven en situación de exclusión severa, según datos del IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Así, aparecen casos como el de Milagros, una madre que contó a los reporteros de Telecinco que no puede pagar un alquiler.

Vivir a 50 km del trabajo

Milagros trabaja a tiempo parcial en Valencia y cobra 500 euros mensuales, pero ha tenido que buscar hogar en una localidad a 50 kilómetros porque no puede hacer frente a un alquiler en la ciudad.

"Pregunté por una habitación para mí y para mi niño, me dijeron 700, 750 euros al mes y además no me alquilaban por el niño", contó con asombro la madre.

Milagros, madre soltera, hablando con los reporteros de 'Telecinco' Telecinco

Esto último es relativamente común en los alquileres. Muchos propietarios temen alquilar sus pisos a familias o a madres solteras, ya que, al tener hijos pueden dejar de pagar el alquiler y declararse población vulnerable, por lo que legalmente podrían residir en el piso.

El caso de Milagros no es único, alrededor del 17% de las familias con hijos a cargo se encuentran en una situación de pobreza laboral. Tienen trabajo, pero no suficiente sueldo para cubrir las necesidades básicas.

Según un estudio realizado por Save The Children, las mujeres y los jóvenes de entre 16 y 29 años son los más afectados por la pobreza. El estudio muestra que al menos un 24% de los miembros de este grupo trabaja más de medio año o con medias jornadas.

Con esto, María, una mujer autónoma, contó a los periodistas de Telecinco que también sufre a la hora de pagar el alquiler de su vivienda y de su local y todos los gastos del mes: "Lo que gano es para pagar, sin hijos, porque ya como tenga un hijo me tiro de un puente".

María, trabajadora autónoma. Telecinco

Esta situación en la que la precariedad laboral y la crisis de la vivienda han intentado evaporar a la clase media ha hecho también que los jóvenes vean un futuro gris. Incluso, un 29% de los menores en España se encuentra en situación de pobreza infantil.