Jaime Higuera, experto en desarrollo personal: "Tras 21 días de contacto cero descubres si era amor o dependencia"

Las relaciones sentimentales pueden llegar a ser muy complicadas, y en ocasiones, hasta que una de ellas no se termina, no se tiene una visión adecuada de cómo era la misma. Sobre ello se ha pronunciado el experto en desarrollo personal Jaime Higuera (@jaimehigueraextra en Instagram).

En uno de sus vídeos, el experto habla ampliamente acerca de este asunto, donde asegura que el amor verdadero se pone a prueba después de la ruptura y no durante la propia relación: "Cuando una relación termina, descubres si era amor o solo necesidad de atención", comenta.

Jaime explica que cualquier persona puede llegar a decir un "te quiero" cuando le conviene, cuando la energía fluye y cuando todo marcha bien en la pareja, pero que la verdadera prueba de amor llega en el momento en el que esa relación llega a su fin.

En este sentido, habla de personas que mencionan las conexiones de alma, las relaciones espirituales profundas e incluso del amor para toda la vida, pero llegado el momento en el que la relación se acaba, "su energía cambia".

En ese momento, Jaime Higuera explica que su vida pasa a convertirse en una búsqueda de atención continua, con "publicaciones con doble sentido", haciéndose notar para tratar de llamar tu atención de una u otra manera.

Sin embargo, todo es diferente cuando la relación llega a su fin pero la otra persona sentía amor verdadero, puesto que "si honra el amor que hubo y el vínculo que tuvisteis, se mantiene callada".

Es por este motivo por lo que el experto en desarrollo personal insiste en que en muchas ocasiones "el silencio dice mucho más de la forma que amaste que las palabras", aunque es muy frecuente que haya personas que reescriben la historia a su manera solo para sentirse mejor con ellas mismas.

Por último, recalca que la gente debería ser más honesta con ella misma, y que, si realmente sintió amor por la otra persona, no se debe faltar el respeto y dejar terminar la relación con respecto. Además, observando cómo se marchan, se puede conocer si hubo o no amor verdadero.

Cómo saber si has conocido a tu amor verdadero

Una de las dudas más habituales de una persona cuando tiene sentimientos por otra tiene que ver con el saber si ese es el "amor verdadero" para ella, una información que en un principio puede ser complicada de conocer, pero que poco a poco se puede identificar a través de varias señales.

Más allá de los sentimientos, existen explicaciones científicas que avisan de la existencia de este "flechazo". Según los expertos, ese amor verdadero se manifiesta habitualmente a través de reacciones físicas de nuestro cuerpo.

Algunas de las más comunes son las manos sudorosas y el corazón acelerado, que son respuestas comunes que se dan al encontrar a esa persona especial. Estas reacciones tienen su explicación y tiene que ver con la liberación de hormonas como la dopamina y la adrenalina, que preparan al cuerpo para esa emoción de amor.

Ese estado físico es una respuesta natural que indica que nos encontramos ante una persona que es capaz de despertar nuestro interés y que se siente a nivel interno un deseo de conectar con ella.

Estas manifestaciones físicas del amor no son una coincidencia, ya que la propia ciencia ha demostrado que el cerebro, cuando percibe estímulos relacionados con el amor, envía señales al cuerpo que hace que se generen dichas reacciones.

Se trata de un proceso a través del que el cuerpo se prepara para la existencia de un vínculo emocional, y aunque pueda parecer que es una reacción química, se trata de una parte clave de cómo se siente el amor verdadero.

Estas sensaciones que se aprecian a nivel físico no son solo una señal de que existe un enamoramiento, sino que refuerzan la conexión emocional con la otra persona, y si las experiencias se repiten con frecuencia, crece la percepción de que se está ante un "amor verdadero".

¿Cómo se elige a la pareja perfecta?

Elegir a la pareja perfecta no es algo sencillo y saber cómo poder encontrarla es algo que a muchos les gustaría saber, sobre todo cuando se han encontrado con varios proyectos sentimentales que han fracasado.

Más allá de los pensamientos que pueda tener cada uno, los matemáticos creen que también es una ciencia. Para ello recurren a la que denominan teoría del 37%, que es un enfoque basado en estadísticas que lleva a encontrar al "amor verdadero".

Según esta teoría, antes de comprometerse, una persona deberá rechazar al primer 37% de sus posibles parejas, con lo que estará aumentando las probabilidades de acabar por elegir la mejor opción.

Este enfoque matemático se basa en el ideal de que, al rechazar una parte de las posibles parejas iniciales, se consigue tener una mejor perspectiva de lo que realmente se busca y quiere en una relación.

Tras conocer y evaluar a diferentes personas, se pueden identificar las cualidades y valores que realmente a uno le importan, y hace que sea más probable que se busquen en otras personas que cumplan con esos criterios.

Este enfoque sistemático puede parecer un tanto frío, pero lo que es innegable es que ofrece una perspectiva interesante sobre cómo abordar las relaciones sentimentales y de cómo se pueden aumentar las posibilidades de dar con el "amor verdadero", aunque no todo el mundo pueda estar de acuerdo con esta teoría.