Una experta en finanzas, sobre la mejor forma de educar a los hijos: "Les doy 400 € de paga y les descuento 250 €"

Educar a los hijos se ha vuelto todo un reto para muchas familias, especialmente por el impacto que la inflación ha tenido en el coste de vida en los últimos años. Y es que, gastos tan esenciales como la comida, la ropa o la educación no han dejado de subir y llegar a fin de mes se complica cada vez más.

Un reciente informe del Instituto Juan de Mariana señala que la subida acumula ya el 21,3 % desde julio de 2018 hasta febrero de este 2025. Un hecho que sigue reduciendo el poder adquisitivo de muchas familias que ven cómo necesitan gastar cada vez más para comprar menos. Todo ello unido al estrés financiero y la dificultad cada vez mayor para ahorrar.

Ante esta situación, la experta en finanzas Cassandra Gassó ha compartido en TikTok un consejo sencillo: usar la paga semanal como herramienta para enseñar a los hijos a gestionar mejor su dinero y adquirir hábitos financieros desde pequeños. La experta propone una idea original para introducir a los hijos en el mundo de las finanzas desde casa. "Si tu hijo te dice que le aumentes su paga, aprovecha para darle educación financiera", sugiere.

Un momento perfecto, según la experta, para enseñarles lo que vale el dinero y que todo ingreso viene acompañado de responsabilidades. Cassandra pone un ejemplo claro: "Por ejemplo, por las tareas que hace en casa le das 400 euros al mes". A pesar de ser una paga bastante generosa, después es cuando entra en juego la parte educativa.

"Después de dárselo, le vas a descontar 250 euros de gastos, pero bien justificados", explica. La idea es simular los costes de la vida real para que empiecen a valorar su dinero. Así, le restarás 100 euros por alojamiento, 50 por alimentación, 50 por su formación, 20 por transporte y 30 por los gastos del hogar: luz, agua, internet y teléfono. Al final, lo que recibe son 150 euros reales para gestionar.

Pero la lección no termina ahí para Gassó. Insiste en que también hay que enseñarles la parte del ahorro: "De esos 150 euros, vais a guardar la mitad para un objetivo que tu hijo o hija desee a medio plazo: un móvil nuevo, una moto, el carné de conducir...". Así no solo aprenden a administrar lo que tienen, sino también a planificar y esperar.

Por supuesto, todas estas cifras son orientativas. Como ella misma indica, pueden adaptarse a la situación de cada familia y ajustarse según el comportamiento o edad del menor. Lo importante es transmitir el valor del esfuerzo, la gestión del dinero y el hábito del ahorro desde una edad temprana y convertir la paga en una herramienta de aprendizaje en lugar de solo un ingreso semanal.