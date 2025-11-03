Beatriz Vegas, estafada en su luna de miel: "He perdido 8.000 euros y no me di cuenta hasta el día siguiente a la boda"

Lo que debía ser el viaje más feliz de su vida acabó siendo una auténtica pesadilla. Beatriz Vegas se casó ilusionada y con todo preparado para disfrutar de su luna de miel soñada.

Había confiado en una supuesta organizadora de viajes que le prometió un plan perfecto. Pero todo se vino abajo al día siguiente de la boda, cuando descubrió que nada de lo que había pagado estaba realmente reservado.

"Empecé a sospechar al día siguiente de casarme, cuando no recibí los vuelos", cuenta Beatriz, quien había contratado un viaje completo con varios meses de antelación.

Ella y su pareja pagaron cada uno más de 4.000 euros por un paquete que incluía vuelos y hoteles, pero al llegar el momento descubrieron que la mayoría de las reservas no estaban pagadas.

"Fue el día 31, porque yo me casé el día 30. El día 31 debería haber tenido ya mis billetes. Me levanto y no los tengo. Entonces claro, ahí ya entro un poco en crisis", recuerda en su intervención en Y ahora Sonsoles con indignación.

La joven explica que trató de contactar con la agencia sin éxito. "Les escribí inmediatamente y no recibí respuesta hasta el día 1. O sea, yo volaba a las 10 de la mañana y hasta la madrugada del día uno, por mis mensajes y mis llamadas, no me contestan nada", detalla.

Y no fue hasta unas horas antes del vuelo cuando recibió una respuesta, pero confusa.

"Me dicen que a lo mejor no vuelo hoy porque tengo una tarifa flexible. Y le digo, ‘¿Qué es eso de la tarifa flexible?’. Yo no he leído nada de eso en mi presupuesto", explica enfadada.

Beatriz asegura que, desesperada, tuvo que comprar nuevos billetes de avión apenas dos horas antes de despegar. "La parte psicológica ha sido la peor", lamenta.

Sin embargo, parece que su caso no es el único. Y es que ya son varias las parejas que denuncian haber sido engañadas por la misma mujer, quien supuestamente ofrecía viajes de ensueño a precios atractivos y con un trato muy cercano a través de redes sociales.

Muchas de ellas están ahora reuniendo pruebas y testimonios para presentar una demanda conjunta.

Además, Beatriz afirma que la presunta estafadora la ha amenazado para que no hable del caso. "Me debe 8.100 euros y encima me manda mensajes intimidándome", denuncia.

"Yo solo quería disfrutar de mi luna de miel, no imaginar que me estaban engañando", concluye la joven, todavía intentando recuperar su dinero y, sobre todo, su tranquilidad.