Sonia, la madre que se despidió de sus hijas antes de pensar que moría por la dana: "Llevaba 15 días en Paiporta"

Sonia se vio atrapada en su coche sin posibilidad de sobrevivir. Antena 3

La tarde del 29 de octubre de 2024, la lluvia caía en Valencia con tanta fuerza que las calles se convirtieron en ríos.

Aquella dana dejó 229 personas fallecidas en la Comunidad Valenciana y miles de familias afectadas.

Entre ellas estaba Sonia, una vecina de Paiporta, que aún se emociona al recordar lo que vivió un año atrás: "Pensé que no saldría de ese coche", cuenta con la voz temblorosa.

Sonia y su pareja se habían mudado hacía poco. "Llevábamos quince días viviendo en Paiporta", explica en su intervención en Y ahora Sonsoles. Y aquella tarde, ante la gran lluvia que caía, decidieron bajar al garaje porque temían que el agua se llevara los coches.

A las 19:03, vieron salir un poco de agua de una alcantarilla y tomaron la decisión. Cuatro minutos después, todo estaba inundado. "Era imposible ayudar a nadie en esos 4 minutos", recuerda.

Su pareja logró salir de su coche gracias a Protección Civil, pero Sonia quedó atrapada dentro del suyo. El agua subía rápido, los objetos chocaban contra las puertas y el ruido era ensordecedor.

Pensando que no lo contaría, sacó el móvil y grabó un mensaje de despedida para sus hijas: "Claudia, cariño, cuida de tu hermana, ¿vale? Cuida de tu hermana, Claudia, cuida de tu hermana".

Creía que aquel sería su último adiós. "Me despedí de mis hijas, y dije: tienen ahí su casa", dice con tristeza al recordar ese momento.

Y es que en ese momento, Sonia miraba a su alrededor y veía cómo todo se derrumbaba. "Ocho contenedores de reciclaje golpeaban mi coche, y los muros del puente de Picaña ya se habían deshecho, los veía pasar por mi lado", relata.

Salir le daba pánico, por lo que desistió, decidiendo quedarse en el interior del vehículo. "Si yo salgo, me revientan una pierna, pues no salgo", explicó recordando los pensamientos que tuvo en ese momento.

Sin embargo, su pareja no se rindió. "Pues vas a salir", le gritó mientras intentaba llegar a ella. Finalmente, consiguió ayudarla y los dos lograron ponerse a salvo. Sonia perdió su coche y su negocio, pero sigue viva.

Hoy, al recordarlo, respira hondo y dice: "Lo material se puede llegar a recuperar, pero las vidas... por eso yo aquel día me despedí de mis hijas pensando que no volvería a verlas", concluye.