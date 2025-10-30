Una madre de 10 hijos, sobre su sueldo: "Me encantaría que me toque la lotería, pero como no, nadie me lo va a regalar"

Tener una familia numerosa no es tarea fácil, y menos cuando se trata de diez hijos. Así lo cuenta Ana quien, entre pañales, trabajo y mucha organización, encuentra el equilibrio gracias a algo que repite como mantra: trabajar.

"Pasar de mi noveno hijo a mi décimo hijo. Vaya lo que ha dado de sí este tema", comienza diciendo con humor al analizar la cantidad de comentarios que ha recibido en redes.

Sin embargo, según reconoce en su perfil de Tiktok, lo que más le interesa a la gente es "cuánto dinero tenemos que tener para mantener esta familia", confiesa.

Y es que la curiosidad por cómo logran llegar a fin de mes es constante, y ella lo entiende.

"Se lo paga todo el Estado, ellos viven del Estado, le regalan absolutamente todo...", comenta con ironía sobre lo que muchos suponen.

Sin embargo, ella lo deja claro: no viven de ayudas, "el secreto es trabajar, trabajar y simplemente trabajar".

Esta madre explica que cada persona tiene un recorrido diferente, y que no se trata de compararse.

"Cada persona ha tenido un recorrido distinto, unos estudios distintos, tiene unas actitudes distintas y, por tanto, un trabajo y una remuneración distinta", detalla.

Asegura que ni son ricos ni pobres, simplemente una familia que se organiza. "Hemos tratado de tener los hijos que consideramos que podíamos tener para vivir de una manera normal y corriente", explica.

Según dice, todo es cuestión de prioridades. "Igual lo que tú te puedes gastar en irte a un concierto o en viajar, pues no me lo gasto yo y lo dedico a otras cosas que tienen que ver con mis hijos", recalca comparándose con quienes la critican a través de la pantalla.

Entre risas y cansancio, la madre de familia confiesa un deseo más común de lo que parece.

Respuesta a @Estrella Serna Mi Marido y yo trabajamos fuera de redes. Entiendo la curiosidad pero es que no hay nada a parte de lo que he dicho y administrarse. Ni somos herederos de nada, ni nadie nos da nada. Es una lucha constante diaria, como la de otras familias, pero sabiendo que tenemos que exigirnos más.

"Me encantaría que me tocase la lotería, pero creo que no va a ser el caso, así que como no me lo va a regalar nadie…", por eso se esfuerza día a día.

"Tengo una página web de calzado. Hoy es sábado, es el primer trimestre de embarazo, estoy cansadísima, no tenía ganas, pero bueno, llevo toda la mañana actualizando la página web", relata.

Y es que con diez hijos, una tienda online y mucha ganas de crecer, no le queda otra. "Hemos elegido tener esta familia y asumimos lo que ello conlleva. Sin más", concluye.