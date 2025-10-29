Silvia Llop, psicóloga del amor: "El 90% de las rupturas empiezan por una 'red flag' que ignoras"

Silvia Llop, conocida como "la psicóloga del amor", es experta en ayudar a personas que necesitan dar un giro a su vida amorosa, dando las claves por las cuales se puede identificar un problema en la relación que pueda acabar con ella.

Sobre ello ha hablado en el podcast de Onda Cero, Un alto en el camino, conducido por Susana Pedreira, donde se ha referido a la primera bandeja roja de la relación, que cuando se ignora asegura que "es la que rompe tu relación después".

La experta se ha referido en varias ocasiones a las red flags que se dejan pasar al principio de la relación que chirrían y a las que hay que prestar atención realmente, ya que si se dejan pasar llega un momento en el que "se incrustan tanto en la relación que te hacen no estar bien y no ser tú".

En uno de sus vídeos también ha asegurado que "justificar banderas rojas cuando conoces a alguien puede llevarte a "una relación con un terrorista emocional".

El peligro silencioso de las señales que decides ignorar

Cuando se comienza una relación, la química inicial y la ilusión pueden llegar a convertirse en un gran peligro. La psicóloga especialista en relaciones de pareja advierte de la existencia de un patrón destructivo que se repite con mayor frecuencia de lo que pueda parecer.

Habla de las banderas rojas que se ignoran al principio de la relación, son las que terminan destruyéndolo. No son señales que aparezcan con el paso del tiempo, sino que son señales que se dan en algunos puntos y que acaban convirtiéndose en la base de una relación que puede tornarse en tóxica.

"La gran mayoría de desastres amorosos podrían evitarse observando las banderas rojas durante las primeras semanas de relación" ha afirmado la propia Silvia Llop, si bien recuerda que en pocas ocasiones nos convertimos en víctimas de unos cambios repentinos con la pareja.

Esto significa que esa persona que nos puede hacer sufrir durante meses o años, realmente mostró señales de este comportamiento desde el principio, pero es habitual que se ignoren esos indicios, de los que uno se puede dar cuenta mucho más tarde.

¿Por qué se ignoran las 'red flags' iniciales?

Silvia Llop ha explicado el motivo por el que se ignoran señales evidentes de las red flags, y para ello atiende a varios errores cognitivos que llevan a cometer ese sabotaje emocional, destacando que uno de ellos es "vivir en la fantasía".

La experta en relaciones explica que se idealiza a la persona que se acaba de conocer y se construye una narrativa alrededor de la misma, llegando a justificar cualquier comportamiento que encaje en ese tipo de historia que uno quiere seguir.

De esta manera, cuando se conoce a una persona que nos gusta, automáticamente se busca la forma de justificar cualquier bandera roja, de forma que sus actos o palabras no se tienen en cuenta cuando no es lo que a uno le interesa.

Además, la experta suma otro error, que es fijarse solo en lo positivo: "Solo te fijas en aquello que te hace sentir bien, pero no prestas atención a lo que te chirría o te da ansiedad. Y esto te lleva a quedarte en historias que no te ofrecen lo que buscas", recalca.

Las banderas rojas en una relación

Cuando comienza una relación, es sencillo llevarse por la ilusión, creyendo que todo va bien y que los pequeños detalles que pueden incomodar, no son tan importantes. Hablamos de las banderas rojas en una relación, que son comportamientos que pueden avisar de posibles problemas futuros.

Las banderas rojas son señales de advertencia en una relación, lo que no quiere decir que esté asegurado que todo vaya a ir mal, pero sí hay casos en los que es importante darle la atención que merece.

Si aparecen banderas rojas y se ignoran, con el tiempo pueden generar malestar, dependencia emocional o incluso daños psicológicos. Hay que tener en cuenta que en una relación sana debe haber respeto, comunicación, confianza y bienestar y las personas son felices dentro de la misma.

Algunas de las banderas rojas más comunes en una relación son: