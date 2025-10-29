Camila, experta en finanzas: "Dividir 50 y 50 los gastos en pareja es súper práctico, pero no para el que gana menos"

Durante años, muchas parejas han optado por dividir sus gastos de manera igualitaria: mitad y mitad. Sin embargo, esta práctica que parece "súper práctica" puede resultar injusta cuando los ingresos de ambos son muy diferentes.

Así lo explica Camila, experta en finanzas personales, quien propone una forma más equitativa de organizar la economía compartida cuando los sueldos no son iguales.

"Cuando uno piensa en la economía, dices, 'Bueno, lo justo es que sea 50-50, ¿no?' Lo justo es que lo que a ti te cuesta le cueste lo mismo a la otra persona'". Pero, según explica en su cuenta de Tiktok, eso no es teóricamente como parece, ya que si uno de los dos gana menos, ese 50% puede representar un esfuerzo mucho mayor.

Para ilustrarlo, Camila usa lo que llama "la teoría del barquito". En esta teoría "los dos remamos juntos, pero no con la misma fuerza". Y es que la idea es sencilla.

Ambos deben remar en la misma dirección, pero cada uno aporta lo que puede de acuerdo con su capacidad. En otras palabras, los gastos se dividen proporcionalmente a los ingresos.

Camila lo explica con un ejemplo: si uno gana 400.000 euros y el otro 600.000, entre ambos suman un millón. Entonces, quien gana 400.000 aporta el 40% de los gastos y quien gana 600.000, el 60%.

"Si nuestro alquiler vale 400.000 euros, yo me voy a encargar del 40%, que son 160.000 euros, y mi pareja se va a encargar del otro 60%, que son los 240.000 restantes", detalla.

De esta forma, ambos hacen un esfuerzo similar en relación con su nivel de ingresos, aunque los montos no sean iguales. "Dividir 50 y 50 los gastos es súper práctico, pero el que gana menos probablemente le cueste mucho más".

Por supuesto, Camila también reconoce que hay distintas posturas. "Hay quienes dicen también que no es culpa del que gana más tener que encargarse de más gastos", confiesa.

Por eso, invita a reflexionar a cada pareja para encontrar su propio equilibrio, ya que según dice, lo importante es el diálogo, la transparencia y que ambos sientan que el esfuerzo es igual para los dos.