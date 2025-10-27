La terraza de 500 metros más visitada por las parejas en Madrid: "Atardecer con vistas y gildas por menos de 4 euros"

Un rincón de paz en plena Gran Vía de la capital. El Español

Aunque Madrid invita a la noche, muchas son las parejas que los domingos buscan disfrutar del sol y de las vistas de la capital con un buen aperitivo en mano.

Y es que tras el ritmo de trabajo de toda la semana lo que realmente apetece los findes es "desconectar y disfrutar de un buen plan con los tuyos".

Así lo cuenta Carlos a EL ESPAÑOL, un joven andaluz que aprovecha el sol del domingo en este desconocido rincón de la capital junto a su chica.

Y no le falta razón, cada vez son más las parejas que optan por este tipo de planes de desconexión los domingos, donde disfrutar uno del otro, pero con calidad de vida. Algo que ahora está muy de moda y se conoce como 'tiempo de calidad'.

Eso lo sabe Le Tavernier, una terraza gallega de 500 metros cuadrados que parece que se ha convertido en el nuevo punto de encuentro para parejas que quieren disfrutar de un aperitivo típico con unas buenas vistas de la ciudad.

Su secreto: una propuesta gastronómica divertida, música en directo y precios tan asequibles como los de cualquier bar a pie de calle.

La idea es sencilla y clásica, tan tradicional como la hora del vermú. Y es que entre sus imprescindibles, encontramos las gildas, ese pincho de aceituna, anchoa y piparra que aquí se respeta y se reinventa a la vez.

Un aperitivo otoñal clásico de la capital. Cedida

"La gilda tiene el punto justo de picante, pero el protagonismo se lo lleva la anchoa, de las mejores que he probado", explica Carlos, quien asegura que "por menos de cuatro euros y con estas vistas, no hay mejor plan para cerrar la semana".

Un toque esencial, ya que en otras versiones el intenso sabor de la piparra suele eclipsar el producto principal. Además, ofrecen dos variantes: la de anchoa y la de boquerón, ambas por menos de cuatro euros.

Pero la experiencia no se queda en este clásico pincho. La carta invita a descubrir sabores gallegos tan propios como las brochetas de langostinos con un rebozado ligero y acompañado de mayonesa de siracha, croquetas de queso tetilla gallego y un carpaccio sobre tostas tipo galleta de sal con parmesano y aceite de albahaca que despierta todos los sentidos.

Además, para los más atrevidos, también hay un guiño divertido: nachos con zorza, la fusión perfecta entre Galicia y México que hará que tus papilas se pongan de fiesta.

El plan ideal para un domingo al sol. Cedida

Y es que también, el ambiente acompaña. Con "DJ en directo los fines de semana y un atardecer con vistas, que desde aquí se ve espectacular", tal y como comentan a este periódico desde el equipo de Le Tavernier, cada cita se convierte en un plan perfecto, donde la música y la tradición gastronómica se entrelazan con la ciudad a tus pies.

Así, sin buscarlo, parece que esta terraza desconocida por muchos se ha convertido en una especie de punto de encuentro para aquellas parejas que huyen del ajetreo de la capital pero sin tener que salir del centro.

Porque aquí, "el vermú es solo la excusa… lo importante es vivir la experiencia completa en pareja", concluyen.