José Ruiz, analista financiero: "Si en pareja tenéis 300 € ahorrados y queréis duplicarlos rápido, la mejor opción es…"

Ahorrar nunca ha sido fácil y en España, menos todavía. Aunque históricamente el ahorro de los hogares españoles ha sido bajo, en los últimos años la tendencia ha cambiado, haciendo que cada vez más seamos conscientes de la importancia de tener un pequeño colchón económico.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 la tasa de ahorro se situó entre el 12,5 % y el 13,6 %, una cifra que refleja un ligero avance, pero aún queda mucho por hacer. De hecho, solo el 20 % de la población consigue alcanzar el 20 % del ahorro recomendado por los expertos.

Cuando hablamos de parejas, el panorama parece algo más optimista: compartir gastos y objetivos ayuda a mejorar la capacidad de ahorro. Sin embargo, el dinero sigue siendo un tema delicado. De hecho, el 60 % de las parejas españolas discute por cuestiones económicas: mientras un 36 % prefiere tener una cuenta en común, otro 33 % combina cuenta conjunta e individual y el 31 % restante opta por mantener las finanzas totalmente separadas.

Pero más allá de cómo se gestionen las cuentas, el verdadero reto está en aprender a hablar de dinero sin conflictos y en crear juntos una base financiera sólida. Tener objetivos claros, marcar límites y construir un pequeño fondo de emergencia puede ser la clave, no solo para dormir tranquilos, sino también para disfrutar de los proyectos de pareja sin estrés y sin reproches.

El experto y analista financiero, José Ruiz Bautista, conocido en TikTok por compartir consejos sobre ahorro y finanzas personales, también ha hablado sobre este tema en uno de sus vídeos recientes. En él destaca que el problema no es solo cuánto ganamos, sino cómo gestionamos el dinero que tenemos. Y es que, la base de unas buenas finanzas en pareja, empiezan por establecer límites claros en nuestra economía.

"En una pareja lo más importante es establecer límites financieros para poder evitar posibles discusiones", señala. "Deberías ahorrar al menos un 20% de vuestra economía para que una parte de vuestro ahorro vaya destinado a la cuenta en común y otro a inversión".

Ruiz Bautista recomienda que cada miembro tenga una cuenta individual y una compartida, destinada a los gastos familiares y a un fondo de emergencias. "Con el resto del ahorro", añade, "hay que crear un colchón de seguridad" equivalente a entre tres y cuatro nóminas conjuntas, que pueda servir como respaldo ante imprevistos.

Para ilustrarlo en la economía de una pareja, pone un ejemplo sencillo: "Si por ejemplo, uno de los miembros de la pareja gana 1.450 euros y su pareja gana 1.950 euros, los ingresos totales serían 3.400 euros. Ahorrando un 20 % cada uno como mínimo, que sería ahorrar aproximadamente unos 300 euros cada uno, de ahí empezaríamos a ahorrar en ese colchón de seguridad. En este caso, redondeando un poco por encima, serían 10.000 euros. Cuando lleguemos a esa cantidad de dinero, a partir de ahí podremos empezar a invertir".

El analista explica además que invertir, aunque suene complejo, puede marcar una gran diferencia a largo plazo: "Si empezáis por ejemplo con 400 euros mensuales durante 20 años y a un tipo de interés del 6 %, en 20 años podríais alcanzar los 176.570 euros. En cambio, si ese dinero se dejara parado en el banco, apenas llegaría a 96.000 euros".

Pero más allá de los números, Ruiz Bautista subraya un mensaje claro: la estabilidad económica en pareja no depende solo del dinero, sino también de la comunicación, la visión compartida: "Habla con tu pareja de dinero, empieza a ahorrar en una cuenta bancaria para emergencias y el resto del capital ponerlo a trabajar en las inversiones".